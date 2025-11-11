‘MasterChef Celebrity’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, lunes 10 de noviembre?

La pasada noche del 10 de noviembre, los espectadores de La 1 de Televisión Española fueron testigos de una nueva emisión de MasterChef Celebrity. El popular talent culinario es uno de los más vistos de la temporada televisiva. Pues, cada vez son más las personas que quieren ver a celebridades del panorama nacional darlo todo entre fogones. Pero, como hemos podido ver, la gran final está a tan solo unos días de ser emitida. Y es que, en el programa de anoche se celebró la semifinal del formato televisivo. Un encuentro donde, como no podía ser de otra manera, hubo un nuevo expulsado.

Al igual que en las semanas anteriores, no faltaron las sorpresas en esta última emisión. El jurado dejó a todos estupefactos al anunciar el nombre del nuevo expulsado, como no podía ser de otra manera. Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera tienen que valorar a los participantes como si fuesen grandes estrellas de la cocina. Y es que, solamente los mejores tendrán su plaza en la final. Una tensa situación para los aspirantes, pues los deja con las emociones y los nervios a flor de piel. Pero, tal y como se pudo ver anoche, ya hay finalistas.

¿Quién fue el expulsado de ‘MasterChef Celebrity’ ayer, 10 de noviembre?

En esta ocasión, la organización del programa ha elegido a Bertín Osborne como padrino para la prueba de eliminación de la semifinal. Un reto que tuvieron que disputarse José Manuel Parada, Miguel Torres y Juanjo Bona. De esta manera, los delantales negros tuvieron como tarea replicar el plato dulce de la chef Mar Ibáñez. Pues, debían utilizar una coliflor y 16 elaboraciones.

La prueba fue avanzando y, con ello, los nervios entre los concursantes fueron en aumento. Pero, la saturación y el estrés se apoderaron de José Manuel Parada. De hecho, el aspirante llegó a plantearse el abandono. «No puedo, no puedo. Son muchas cosas», comentaba. Al verlo en ese estado, Jordi Cruz y la chef intentaron animarlo. Pero, él acordó realizar 3 de los numerosos platos que le pedían.

Como era de esperar, su trabajo no fue suficiente para asegurarle un pase en la gran final de MasterChef Celebrity. Miguel Torres y Juanjo Bona lograron salvarse y, con ello, asegurarse su plaza en el próximo programa. Pero, el que consiguió ejecutar el reto de manera notable fue el deportista. Por ello, cuando los chefs comunicaron que el expulsado era José Manuel Parada, el televisivo optó por tomárselo con humor.

«¡Oh, qué sorpresa!», exclamó. El expulsado le deseó lo mejor a sus compañeros, a quienes abrazó fuertemente. Fue entonces cuando decidió quitarse su delantal, pues su paso por MasterChef Celebrity había concluido de manera definitiva. Eso sí, al igual que sus compañeros expulsados, tuvo la oportunidad de hablar con Pepe Rodríguez. Una charla donde confesó que su ganador era Quique Torito.

«Por trabajar en televisión apartas muchas cosas, como cuidar a mi madre», admitió entre lágrimas. «Tengo mezcla de pena y alivio. Ya no podía dar más. Estoy superorgulloso, porque ha sido una experiencia llena de sorpresas y MasterChef siempre estará en mi corazón», confesó. Por lo tanto, ante esto, Mariló Montero, Juanjo Bona, Miguel Torres y Torito se proclamaron finalistas de la edición.