‘MasterChef Celebrity’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, lunes 3 de noviembre?

La pasada noche del 3 de noviembre, los espectadores de La 1 de Televisión Española fueron testigos de una nueva emisión de MasterChef Celebrity. El popular talent culinario es uno de los más vistos de la temporada televisiva. Pues, cada vez son más las personas que quieren ver a celebridades del panorama nacional darlo todo entre fogones. Además, conforme han ido pasando las semanas, se han llevado una serie de expulsiones. Y es que, falta menos para la gran final del formato. Por ello, y siguiendo con la temática semanal, la audiencia tuvo la oportunidad de ver una nueva gala de la edición.

Al igual que en las semanas anteriores, no faltaron las sorpresas en esta última emisión. Pues, entre otras cosas, el jurado dejó a todos estupefactos al anunciar el nombre del nuevo expulsado. Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera tienen que valorar a los participantes como si fuesen grandes estrellas de la cocina. Pues, no falta mucho para la final. Una tensa situación para los aspirantes, pues los deja con las emociones y los nervios a flor de piel. Pero, tal y como se pudo ver anoche, ya hay semifinalistas.

El nivel ha subido en el concurso, de eso no cabe duda. Por ello, cuatro delantales negros se tuvieron que retar por turnos para replicar tres platos del chef tres estrellas Michelín Joan Roca. José Manuel Parada, Torito, Valeria Ros y Miguel Torres fueron los peores de la prueba de exteriores. Pero, a la hora de la verdad, dos de ellos tuvieron que hacer frente a la decisión final del jurado: Valeria Ros y Parada.

¿Quién fue el concursante de ‘MasterChef Celebrity’ expulsado ayer, 3 de noviembre, en ?

Los jueces realizaron una breve valoración de los platos de ambos nominados. Pero, hubo uno que cometió un error mayor: Valeria Ros. Ambos participantes procedieron a darse un fuerte abrazo. Pues, nunca es fácil estar en el lado cercano a la puerta. Pero, Parada no pudo evitar manifestar su estupefacción.

«Los sueños se pueden hacer realidad. Nunca me lo imaginé», confesó emocionado. La humorista colgó su delantal, pero antes de irse quiso dedicarle unas palabras al formato. «Esto ha sido increíble. He aprendido a cocinar y me llevo mogollón de amigos», dijo.

«Has sido el apoyo de muchos en la sombra y siempre has sido positiva. Gracias por haber estado aquí. Eres muy querida por todos tus compañeros y todo el equipo», le dijo Torito a su compañera. Unas palabras que ella recibió agradecida y emocionada. Y es que, la expulsión de Valeria Ros ha dejado a todos con el corazón roto.

La final de MasterChef Celebrity se encuentra a la vuelta de la esquina. Por ello, ya se han anunciado el nombre de los semifinalistas. De esta manera, en el próximo programa, Juanjo Bona, Mariló Montero, Torito, Miguel Torres y José Manuel Parada tendrán que disputarse su plaza en la final.