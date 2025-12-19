Quien es Josema Yuste: su edad, pareja, hijos, de dónde es y biografía

No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, Josema Yuste se ha convertido en uno de los humoristas más queridos y reconocidos de nuestro país. Durante décadas, el madrileño se ha encargado de hacer reír a miles de personas en nuestro país. Posiblemente, llegó a marcar a toda una generación no solamente en solitario, sino también por su participación en Martes y Trece, el dúo humorístico que formó junto a Millán Salcedo. Por lo tanto, como no podía ser de otra manera, estaríamos ante el momento más que perfecto para hacer un repaso a la carrera de Josema Yuste, sin olvidar diversos aspectos personales como es el caso de su edad, de dónde es, su pareja y sus hijos.

La trayectoria profesional de Josema Yuste

Nacido el 26 de marzo de 1954, en un primer momento se empezó a interesar por el teatro, pero lo cierto es que su salto a la fama llegó de la mano de la televisión. A finales de los 60, y especialmente durante los 60, Josema Yuste cosechó muchísimo éxito tras formar parte, junto a Millán Salcedo, de Martes y Trece. Inevitablemente, este dúo humorístico no tardó en convertirse en todo fenómeno social.

El público los conoció a través de su participación en programas como Un, dos, tres… responda otra vez. Con posterioridad, tuvieron la oportunidad de ser protagonistas de los especiales de fin de año en Televisión Española, a través de unos sketches que se emitían en Nochevieja y que no dejaban indiferente a nadie. Tanto es así que cosechaban grandes datos de audiencias. ¡Y siendo honestos, no es para menos!

Lejos de que todo quede ahí, el madrileño no dudó en probar suerte en el cine. Junto a Millán Salcedo, fue protagonista de diversas películas, como es el caso de El robobo de la jojoya (1991). Ambos trabajaron en varios proyectos hasta que, en 1997, decidieron disolver Martes y Trece, por lo que Yuste comenzó una carrera en solitario donde ha cosechado grandes éxitos, sobre todo en el teatro.

Y es que debemos tener en cuenta que, en los escenarios, no solamente ha participado como actor y director de un gran número de comedias, dejando clara la gran habilidad que tiene para el humor clásico. En televisión, ha formado parte de varios programas y series, destacando su papel en La que se avecina. Esto le ha brindado la posibilidad de ser conocido, a su vez, entre las nuevas generaciones.

Su vida personal

Si hay algo que ha caracterizado a Josema Yuste es que siempre se ha mostrado muy reservado a la hora de hablar de su vida personal. Lo que sí se sabe es que está casado con Yolanda Ruiz que, durante años, se ha convertido en su gran apoyo no solamente en el ámbito personal, sino también en el profesional.

Además, el humorista es padre de dos hijos, a quienes quiso criar lejos de los focos. Debemos tener en cuenta que, en muchas ocasiones, ha reconocido lo sumamente complicado que ha sido compaginar su carrera con la vida familiar. Eso sí, también ha tenido claro que la estabilidad en este ámbito de su vida ha sido clave para poder haber cosechado tanto éxito, durante décadas, en un sector tan sumamente exigente como es el del espectáculo.