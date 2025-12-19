La ilusión de compartir un décimo de la Lotería de Navidad es una tradición casi sagrada en España, pero si no se hace con precaución, puede terminar en un conflicto directo con Hacienda. A escasos días del sorteo de este 2025, expertos en asesoría fiscal han lanzado un aviso crítico: la falta de previsión legal podría obligar a los ganadores a pagar impuestos por duplicado, transformando un premio millonario en una carga financiera.

La clave del problema reside en cómo Hacienda interpreta el reparto del dinero. Si una sola persona cobra la totalidad del premio y posteriormente transfiere su parte a los demás participantes sin haber acreditado previamente que el décimo era compartido, el fisco podría considerar ese movimiento como una donación entre particulares.

El riesgo de la «donación encubierta»

José, experto en asesoría fiscal, advierte que este es el error más común y costoso. Si el depositario del décimo recibe los 400.000 euros del Gordo y luego reparte el neto entre sus amigos, los beneficiarios no estarían recibiendo un premio, sino una donación.

Esto activaría el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, una tasa que varía según la comunidad autónoma, pero que, en muchos casos, supone un desembolso adicional muy elevado para quien recibe el dinero. «Te tocaría pagar dos veces: primero el impuesto especial de loterías y luego el de donaciones», señalan los expertos.

El primer golpe: el 20% de la AEAT

Es importante recordar que la normativa actual establece que los primeros 40.000 euros de cualquier premio de lotería están exentos de impuestos. A partir de esa cantidad, Hacienda retiene automáticamente el 20%.

Para que este impuesto se aplique correctamente a todos los copropietarios y se evite el recargo por donación, es fundamental que el banco identifique a todos los ganadores en el momento exacto del cobro. Si sólo se identifica a una persona, el resto de los participantes queda en una situación de vulnerabilidad legal ante una inspección.

Cómo evitar problemas legales antes del lunes

Para que Hacienda reconozca que el décimo es compartido y no una serie de donaciones individuales, el asesor fiscal recomienda blindar el acuerdo antes de que los bombos empiecen a girar el 22 de diciembre:

Evidencias fotográficas : compartir una foto del décimo por ambas caras en un grupo de WhatsApp .

: compartir una foto del décimo por ambas caras en un grupo de . Datos inequívocos : el mensaje debe incluir el número , la serie , la fracción y, lo más importante, el nombre y DNI de cada participante junto con la cantidad exacta que juega cada uno.

: el mensaje debe incluir el , la , la y, lo más importante, el junto con la exacta que juega cada uno. Identificación bancaria: al acudir a cobrar el premio (si es superior a 2.000 euros), todos los agraciados deben estar presentes o presentar una autorización firmada con fotocopia del DNI de cada uno para que el banco registre el reparto desde el primer segundo.

La generosidad de compartir no está reñida con la prudencia fiscal. Dejar constancia del pacto hoy es la única forma de asegurar que el Gordo no acabe siendo un negocio redondo para las arcas del Estado a costa de tu premio.