¿Hasta qué hora se puede comprar la Lotería de Navidad 2025?

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad se celebra este domingo 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid. Se trata de una de las fechas más esperadas por los españoles no sólo porque es el día en el que arranca la Navidad en nuestro país, sino que también es una jornada de mucha emoción. Son muchos los ciudadanos que compran décimos de Navidad para jugar en solitario o para compartirlos con familiares, amigos e, incluso compañeros de trabajo, pero muchos esperan hasta el último día para hacerse con uno o le entra el ‘gusanillo’ del Gordo unas horas antes. Por eso son muchos los que se preguntan hasta qué hora se puede comprar Lotería de Navidad en España y cuál es la fecha límite. Pues bien, aquí te contamos toda la información detallada para que no te quedes sin tu décimo de la Lotería de Navidad 2024 y puedas optar a hacerte con el Gordo de Navidad.

¿Hasta qué hora se puede comprar Lotería de Navidad?

Debes saber que el último día para comprar un décimo de Lotería de Navidad es el sábado 21 de diciembre, justo un día antes de que tenga lugar el Sorteo Extraordinario de Navidad 2025. Este margen permite que incluso los más rezagados o los más despistados puedan adquirir su décimo a última hora. Sin embargo, no es raro que algunas administraciones se queden sin números populares o preferidos días antes, especialmente en localidades pequeñas o durante los fines de semana previos.

En las administraciones físicas, el cierre de ventas depende de la hora a la que cierre cada establecimiento, pero lo habitual es que finalicen sus ventas a las 21:00 horas del día 21 aunque muchos se mantienen abiertos hasta las 22:00 dado que esta es de alguna manera, la hora oficial hasta la que pueden vender décimos para el sorteo de Navidad.

Ya sabemos entonces, que si has dejado la compra para el último momento, aún estás a tiempo. El 21 de diciembre es el último día y podrás comprar tu décimo hasta las 22:00 horas, tanto en administraciones físicas como online. No obstante, es importante considerar ciertos aspectos según el método de compra:

Administraciones físicas: los horarios pueden variar, pero generalmente las ventas se cierran entre las 20:00 y las 21:00 horas dado que es entre esas horas cuando muchas cierran. Las colas son habituales en las administraciones más conocidas, por lo que se recomienda acudir con antelación.

Compra online: Si optas por la comodidad de adquirir tu décimo desde casa, puedes hacerlo hasta las 22:00 horas del 21 de diciembre. Asegúrate de recibir el correo de confirmación con el comprobante oficial emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Este documento es imprescindible para reclamar un premio en caso de que tu número resulte ganador.

En ambas modalidades, ten en cuenta que cuanto más te acerques al límite, menos probabilidades tendrás de encontrar números específicos o series completas. Muchas veces, solo quedan disponibles aquellos números menos demandados, por lo que anticiparse puede marcar la diferencia.

Horario del Sorteo de la Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad se celebra el 22 de diciembre, iniciando puntualmente a las 9:00 horas en el Teatro Real de Madrid. Este evento, que suele extenderse por unas tres horas y media, mantiene a millones de personas pendientes de sus décimos, esperando escuchar el número mágico que les cambiará la vida.

El ambiente que rodea el sorteo es único: los cánticos de los niños de San Ildefonso, la expectación por cada premio y la alegría de quienes celebran haber sido agraciados convierten esta jornada en una de las más especiales del año. Incluso si tu número no resulta ganador del Gordo, las categorías inferiores, como la Pedrea, los quintos premios o los reintegros, ofrecen oportunidades de recuperar lo invertido o llevarse una alegría.

Premios de la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad reparte el mayor número de premios de todos los sorteos celebrados en España. Aquí tienes un desglose de los premios de Lotería de Navidad más importantes:

Primer premio (El Gordo): 400.000 euros por décimo.

Segundo premio: 125.000 euros por décimo.

Tercer premio: 50.000 euros por décimo.

Cuartos premios: 20.000 euros por décimo.

Quintos premios: 6.000 euros por décimo.

Pedrea: 100 euros por décimo.

Reintegros: Devuelven el importe jugado.

Recuerda que, aunque el Gordo es el más deseado, los premios menores también pueden marcar una gran diferencia, especialmente en fechas tan señaladas como la Navidad.

No dejes la compra de tu décimo para el último momento. Aprovecha las opciones que ofrecen las administraciones físicas y las plataformas online, y participa en el sorteo más ilusionante del año. ¿Quién sabe? Tal vez este año seas tú quien celebre con champán. ¡Mucha suerte!