No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 18 de diciembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 737 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo Ángela ha comenzado un tratamiento que, inevitablemente, altera su estado. Es más, Lorenzo no tarda en comprobar su efecto, mientras que Curro consigue visitar a la joven gracias a Pía. Jacobo regresa a palacio y se reencuentra con su prometida, mientras que Teresa hace todo lo que está en su mano para acercarse a sus compañeras.

A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que nada sale como esperaba, puesto que tiene una tensa discusión con Vera y Pía. Cristóbal no tarda en recordar al ama de llaves que debe actuar como una jefa, con mano dura. Lope se ha visto sorprendido al recibir una espectacular oferta de trabajo, pero finalmente la rechaza para poder quedarse cerca de Vera. Aun así, tanto él como Simona y Candela están muy felices por el enorme éxito que está cosechando Madame Cocotte. En cuanto a María Fernández, provoca que Carlo entre en pánico tras sufrir un desvanecimiento mientras cuida a los bebés. Todo ello mientras Enora nota distante a Toño, por lo que Manuel opta por aprovechar la ocasión para hacerle saber que descubrió una carta de lo más comprometedora.

¿Qué sucede en el capítulo 738 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, viernes 19 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo, finalmente, Enora se ha armado de valor para confesar la verdadera razón por la que llegó a La Promesa. María Fernández se recupera de su pequeño desvanecimiento, mientras que Samuel se muestra decidido a llevarla al médico. Como es de esperar, ella rechaza esa idea.

El Capitán de la Mata presiona a Lope para que el banquete sea algo inolvidable. Candela y Simona se sienten cada vez más cansadas, y todo como consecuencia del exigente ritmo en vísperas de la boda. Teresa se distancia cada vez más de sus compañeras y estrecha cierto vínculo con Cristóbal.

Martina ha dado el paso de evitar la conversación sobre su relación con Jacobo, mientras que Curro visita a Ángela y se da cuenta de que se muestra, cuanto menos, ausente. El joven no tarda en suplicar a Manuel que impida la celebración de la boda, pero fracasa en el intento. Es ahora cuando Alonso da el paso de ofrecer al Capitán un 25% de La Promesa a cambio de cancelar la celebración. ¿Aceptará, después de todo? No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.