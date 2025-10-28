‘MasterChef Celebrity’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, lunes 27 de octubre?

La pasada noche del 27 de octubre, los espectadores de La 1 de Televisión Española fueron testigos de una nueva emisión de MasterChef Celebrity. El popular talent culinario se ha convertido en uno de los más vistos de la temporada televisiva. Pues, cada vez son más las personas que quieren ver a celebridades del panorama nacional darlo todo entre fogones. Y es que, falta menos para la gran final del formato. Por ello, y siguiendo con la temática semanal, la audiencia tuvo la oportunidad de ver una nueva gala de la edición. Un encuentro televisivo donde no faltaron las sorpresas, puesto que el jurado dejó a todos estupefactos al anunciar el nombre de la nueva expulsada.

Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera tienen que valorar a los participantes como si fuesen grandes estrellas de la cocina. Pues, no falta mucho para la final. Una tensa situación para los aspirantes, pues los deja con las emociones y los nervios a flor de piel. Pero, en la gala del pasado lunes, el problema estuvo en la prueba por equipos. Y es que, Miguel Torres, Juanjo Bona, Mariló Montero y La Mala Rodríguez fueron las aspirantes que acabaron sometiéndose a la valoración final de los jueces en la eliminación. Pues, en el caso de Torres y Bona, fueron sancionados por los chefs al no seguir las instrucciones del reto.

«Os habéis saltado las normas y hay consecuencias por esto», les advirtió en su momento Jordi Cruz. Sin embargo, los aspirantes consiguieron salvarse de la expulsión. Una situación que dejó entre la espada y la pared a Mariló Montero y La Mala Rodríguez. Y es que, una de ellas tenía que abandonar MasterChef Celebrity.

¿Quién fue el concursante expulsado ayer, 27 de octubre, en ‘MasterChef Celebrity’?

Los jueces realizaron una breve valoración de los platos de ambas nominadas. Pero, hubo una que cometió un error mayor que la otra: La Mala Rodríguez. «Había un poco más de técnica y trabajo en tu plato, pero no para tirar cohetes», le explicaba Pepe Rodríguez a Mariló. Por su parte, la cantante aceptó la decisión de los chefs con pena, pero con deportividad.

«Tenemos la alegría de haberte conocido más», le aseguraba Parada a la expulsada desde el balcón. Seguidamente, la expulsada se trasladó hasta la sala de MasterChef Celebrity para hablar con Pepe Rodríguez sobre su eliminación. «Estás en tu mundo, pero cada vez que dices algo es para decir algo bonito», le explicaba el chef. «Deberías llamarte Buena no Mala», le dijo con humor.

Tras nueve semanas de concurso, Mala Rodríguez puso punto final a su paso por el formato de Televisión Española. Un adiós que la rapera ha afrontado feliz. «Este programa devuelves lo que recibes», confesaba. «Me llevo el amor de todo, el cariño, me lo he pasado muy bien», concluyó. Una despedida con la que la artista dejó a todos sus compañeros con el corazón roto.