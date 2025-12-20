El Fibwi Palma reparte ilusión en Son Espases

La plantilla del Fibwi Mallorca Bàsquet Palma ha vivido uno de los momentos más especiales de la temporada. El equipo mallorquín se ha desplazado hasta el Hospital Universitario de Son Espases para llevar a cabo la tradicional visita navideña a la planta de Pediatría para compartir la mañana con los niños y niñas ingresados en dicha zona del complejo hospitalario.

Acompañados por Pedro Vidal, responsable de los servicios médicos del club y por los representantes de Coinbroker Mallorca, encargados de aportar los regalos entregados por los jugadores a las familias y a los niños y niñas. Así, a lo largo de parte de la mañana, todos los jugadores han ido visitando las habitaciones entregando los obsequios y brindando sonrisas a los más pequeños y pequeñas en estos días tan especiales.

“Para nosotros es un acto muy importante venir y tratar de alegrarle a los niños porque sabemos que están en una situación difícil. Es algo que nos llena y lo hacemos con la mejor de las intenciones”, ha explicado Brian Vázquez que ha agregado: “Los niños nos han recibido con mucha alegría. Es la segunda vez que hago esta visita y los niños y niñas y los padres nos reciben con mucha alegría”.

Por otro lado, el incomparable marco del Restaurante Ca N´Eduardo, recientemente incorporado como uno de los patrocinador del equipo, ha sido el escenario del brindis navideño del Fibwi Mallorca Bàsquet Palma con las instituciones y medios. Acompañado por Pedro Vidal, secretario de Cultura y Deportes del Govern Balear, David Salom, director general de Deportes del Ayuntamiento de Palma, Miguel Ángel Bennasar, gerente del IME y Juanjo Talens, presidente de la Federación Balear de Baloncesto.

Guillem Boscana, presidente del Fibwi Mallorca Bàsquet Palma ha hecho balance de un año 2025 que ha calificado de fantástico al acabar la pasada temporada con el ascenso a Primera FEB. “Tuvimos un sueño que se acabó cumpliendo. En este inicio de temporada vamos mejor de lo que pensábamos pero creo que todo lo que hemos logrado nos lo hemos merecido. Sé que lo que importa es la clasificación pero hay algo que más me gusta y es que todo el mundo dice lo mismo y es: ‘Que gusto que paso viendo al Fibwi Mallorca’ y eso para mi es lo más importante de todo. Ganar es importante pero también lo es lo que se transmite y lo que va creciendo este equipo en todos los aspectos”. Ha querido desear, finalmente, Guillem Boscana, a todos un año 2026 lleno de salud.