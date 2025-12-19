El equipo de ‘First Dates’ sorprende con la doble cita de dos hermanas: «A mí el cutrerío no me gusta»

Las puertas del restaurante de First Dates se han vuelto a abrir con el objetivo de recibir a su nueva tanda de solteros. El popular formato de citas a ciegas se ha convertido en uno de los más vistos de Cuatro, motivo que ha impulsado su permanencia en la parrilla televisiva española. Por ello, no es de extrañar que cada vez sean más las personas que decidan dejar su suerte sentimental en manos del equipo del programa. Una aventura que decidieron emprender Montse y Almudena, dos hermanas joyeras de Madrid que acudieron con el objetivo de encontrar a su pareja ideal.

«Estamos muy compenetradas y nos llevamos muy bien. Con mirarnos, ya nos entendemos», dijo Almudena. «Damos miedo a los hombres», comentó Montse, por su parte. Respecto al tipo de hombre que andaban buscando, se sinceraron. «Un señor educado, simpático, agradable, con solvencia económica y que sepa estar», opinaron. Pero, teniendo en cuenta que venían en pack, la organización del programa se vio obligada a tomar una decisión de última hora. «Os voy a dejar aquí y vais a ir conociendo a hombres. Y a partir de ahí ya tomamos decisiones», les explicó Carlos Sobera.

Las hermanas conocen a dos solteros de ‘First Dates’

Teniendo esto en cuenta, el primer soltero en llegar fue Nacho, un agente de seguros de Sevilla que se definió como un apasionado de la lectura. Pero, el hombre no pudo evitar quedarse de piedra al ver a dos mujeres esperando por él. «Yo vengo a una cita, no a una cita doble y esas cosas raras», comentó. «¿Esto es una broma o es la cita? No viene vestido para la ocasión», señaló Montse con disgusto.

«A mí no me ha entrado por ningún ojo», sentenció Almudena. Minutos después llegó Diego, un jefe de ventas de Madrid. Pero, este participante tampoco fue del agrado de las hermanas. «No es mi tipo. Le faltan dos cabezas», señaló Montse. «No sé si van a ser mi cita las dos o voy a tener que elegir», comentó el soltero, desconcertado.

«Si os gusta el mismo a las dos, cenáis los tres», les explicó Sobera. Pero, las solteras apostaron por cenar un plato con cada uno, pues les parecía feo rechazar a uno de los pretendientes. Pues, recordemos, buscaban un hombre para ellas dos. «Preferimos cenar con Diego, pero no queremos dejar al otro sin cita», explicó Almudena. «Hay que ser educadas y darles una oportunidad. No todo es el físico», agregó Montse.

Nacho, tajante con las hermanas: «No confundas abrir la puerta, que es educación, con repartir gastos, que es igualdad»

De esta manera, Almudena cenó primero con Nacho, mientras Montse lo hizo con Diego. Todo ello para, minutos después, intercambiar puestos. Pero, ninguna de las dos logró conectar con los solteros. Una situación que las tenía desoladas. Pero, lejos de quedar aquí, el disgusto continuó a la hora de pagar. «¿Os parece que paguemos a partes iguales?», propuso el sevillano. «A mí el cutrerío no me gusta», le dejó claro a Almudena.

Pero, ¿qué sucedió en la decisión final de First Dates? Pues, curiosamente, Diego y Nacho confesaron que solo tendrían una segunda cita con Montse. Sin embargo, las hermanas lo tuvieron claro y se negaron a una segunda cita. «Me gustan los hombres más altos, caballeros, elegantes y a la hora de pagar, el cutrerío no me gusta. A cualquier mujer le gusta que le abran la puerta del coche», opinó Almudena. «No confundas abrir la puerta, que es educación, con repartir gastos, que es igualdad», replicó Nacho. «Yo os veo más como amigos, y así no discutís», sentenció Montse en First Dates.