Ni la airfryer ni el ordenador: el aparato de tu casa que debes desenchufar de inmediato si hay tormenta

Hay un aparato de tu casa que debes desenchufar de inmediato si hay tormenta, un detalle que puede convertirse en la forma de salvar nuestra casa de un terrible accidente. Es hora de que te prepares para estos días de tormenta en los que quizás tengas que empezar a pensar en un cambio de tendencia que hasta la fecha desconocías. Es momento de estar listos para poder afrontar un marcado cambio de hábitos por la seguridad de toda la familia y hasta de varias familias si vivimos en un edificio de viviendas.

No será el ordenador que puedes tener enchufado de forma permanente, sino que quizás necesites tener en casa un detalle que, sin duda alguna puede acabar siendo el que nos dará un cambio que realmente puede acabar siendo determinante. El airfryer ha acabado siendo uno de los utensilios que más usamos en casa en este intento de eliminar la grasa de nuestro día a día, disfrutando de un nuevo electrodoméstico que quizás no hubiéramos ni imaginado llegar a nuestro día a día. Un plus de buenas sensaciones que hasta la fecha no sabíamos.

Ni el ordenador ni el airfryer

El ordenador es uno de los electrodomésticos que siempre tenemos en casa, con algunas novedades que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Es hora de dejar salir este tipo de detalles que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Una seguridad, la de nuestra casa que se ha visto mermada por la llegada de unos electrodomésticos que están permanentemente conectados a la red eléctrica. Aunque hace unos años las regletas se pusieron de moda, hoy en día, estamos ante un elemento que no usamos tanto o que, quizás hasta ahora no imaginaríamos. Estaremos pendientes de un consejo de los expertos que puede ser esencial.

Desde estos días en los que sólo la televisión estaba presente, hasta la llegada de la lavadora, la secadora, el lavavajillas, las radios, los distintos ordenadores y una larga lista de aparatos eléctricos que suman a nuestro día a día. No sólo en la factura de la luz, sino también con una red que puede darnos más de un problema. Sin duda alguna, tocará conocer en primera persona este aparato eléctrico que quizás hasta ahora desconocíamos que fuera tan peligroso.

Si hay una tormenta desenchufa de inmediato este aparato eléctrico

Hay un aparato eléctrico que debes desenchufar de inmediato si hay una tormenta. Un cambio de hábitos puede ser clave en estos días en los que las lluvias acabarán siendo una realidad. Unas lluvias que llegan con esas tormentas que pueden ser especialmente peligrosas.

Tal y como nos explican los expertos de Iberdrola: «A pesar de que cada vez contamos con más medios para la predicción del tiempo, nadie está exento de verse sorprendido por una tormenta eléctrica. Y cada vez que nos sobreviene una nos entran las mismas dudas. ¿Qué debo hacer cuando empiece a ver rayos por mi ventana? ¿Qué debo evitar? Un rayo, por naturaleza, busca el camino más corto para ir desde el punto de entrada en un edificio u hogar hasta el suelo, priorizando metales o superficies conductoras y que ofrezcan poca resistencia (por ejemplo, un mástil de metal con una antena mojado sería ideal para un rayo, ya que encima suele sobresalir por los tejados). Por ello, si el edificio tiene una antena de telefonía o una antena de televisión, lo más probable es que cuente con un pararrayos cerca o con una protección que impida que el rayo se transmita hasta los hogares. En un apartamento debemos tener en cuenta que pueden sufrir problemas los ordenadores, los portátiles y los televisores. Especialmente los televisores si tienen una antena individual que no está protegida (las antenas comunitarias sí suelen estarlo) y cae un rayo sobre ella. El router de fibra, por ejemplo, y las conexiones de fibra óptica no sufrirían ningún daño por sobrecarga de tensión en tormentas porque están protegidos. No obstante, estos aparatos suelen tener algún sistema de protección frente a cambios de corriente, pero es habitual que no sea suficiente en caso de una fuerte descarga».

Siguiendo con la misma explicación: «El aire caliente también puede ser peligroso por lo que si hay chimenea en la vivienda, se debe apagar el fuego si está encendido. El aire que sale de la chimenea está cargado de iones y aumenta la probabilidad de descarga eléctrica. Si hay una tormenta eléctrica y no es posible desconectar los electrodomésticos del hogar y es una zona expuesta a los rayos «en esos casos sería recomendable instalar un SAI, un sistema de alimentación ininterrumpida que incluye protección contra las descargas eléctricas y variaciones de tensión», aconseja un experto. Es importante tener en cuenta si la vivienda está ubicada en el núcleo urbano y ver la cantidad de edificios que hay a nuestro alrededor. Los pararrayos se suelen instalar en los edificios para ofrecer la vía más corta hasta el suelo mediante unas picas de cobre hincadas en el suelo (o unas placas de cobre, dependiendo del edificio). Es decir, en una zona con muchos edificios, no debe haber problema, sobre todo si tu edificio no sobresale con respecto a los de alrededor. En España la mayor parte de la población suele vivir en núcleos urbanos, por lo que, si la persona vive en un edificio, no tiene que desconectar el ordenador de la corriente. En el caso de que viva en una comunidad de adosados de menos de cuatro plantas, tampoco deberá tener problemas. Si vive en una casa en un pueblo en el campo y con una instalación muy antigua y deficiente, podrá tener algún problema y en ese caso sí deberá desconectar los electrodomésticos».