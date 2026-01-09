El remedio infalible para eliminar el moho de casa para siempre: lo dicen los expertos

Cuando hay exceso de humedad en el ambiente, aparece el temido moho. Debido a su condición húmeda, ocurre comúnmente en el baño, aunque también puede darse en otras estancias de la vivienda, por ejemplo porque se producen filtraciones de lluvia en el interior de las paredes. Tal y como explican los expertos, existen diferentes tipos de moho, y para acabar con todos ellos existe un remedio casero muy efectivo y fácil de aplicar.

El vinagre es un producto muy útil a la hora de limpiar la casa. Actúa como desinfectante gracias a su pH ácido, y también como abrillantador, limpiador, eliminador de malos olores y desatascador. Además, el vinagre es un remedio fantástico para eliminar el moho ya que es un antifúngico natural.

Se aplica sobre la zona afectada, ya sea una ventana, una pared o los azulejos del baño. Se deja actuar el vinagre durante unos minutos, y se enjuaga la zona con un cepillo o paño y se seca bien.

Otras soluciones caseras

Además del vinagre, hay otras soluciones caseras que ofrecen muy buenos resultados para eliminar el moho. Una de las mejores es el aceite esencial de árbol de té. Se diluye una cucharada en medio litro de agua y se rocía en las zonas afectadas. Se espera unos minutos para que actúe y, por último, se frota con un paño seco o con un cepillo.

¿Cómo evitar el moho?/h2>

Lo más importante para evitar el moho es controlar la humedad en el hogar, y existen diferentes maneras para hacerlo.

Al moho le encantan los espacios con altas temperaturas y poco ventilados, razón por la cual aparece siempre en los sótanos, en los trasteros y en el interior de los armarios. Una solución muy simple es ventilar estos espacios con frecuencia.

Es fundamental ventilar la casa a diario. Si el baño tiene ventana, hay que abrirla durante diez o quince minutos después del baño o la ducha.

En la cocina, hay que utilizar siempre la campana extractora para que no se forme condensación en la pared.

Los armarios del dormitorio pueden ser un caldo de cultivo para el moho negro. Si están demasiado llenos, el aire no puede circular.

Secar la ropa en el radiador es una de las formas más sencillas de crear condensación en el hogar. En invierno, lo mejor es hacerlo en una habitación bien ventilada.

Siguiendo estos consejos podemos evitar que el moho haga acto de aparición en casa.