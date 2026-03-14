Xavi Pascual pide fichajes al nuevo presidente con el Barça KO en la Euroliga: «Si queremos ganar…»

Xavi Pascual se mostró hundido tras la cuarta derrota seguida de un Barcelona que da la sensación de estar KO en la Euroliga. El conjunto azulgrana perdió contra el Hapoel Tel Aviv (75-80) con el Palau Blaugrana a puerta cerrada y cayó a la décima posición que cierra los puestos de play in. El problema es que los culés están empatados a 14 tropiezos con el Dubai Basketball y hay varios equipos en la pomada con capacidad para superarles y dejarles fuera en la fase regular.

Así las cosas, Pascual concedió una rueda de prensa en claro tono de abatimiento, en la que además pidió fichajes al nuevo presidente del Barcelona. «Esperaremos al lunes…», dijo, puesto que este domingo las urnas decidirán si es Joan Laporta o Víctor Font el mandamás del club blaugrana para los próximos cinco años.

Pascual sufrió durante la semana la sensible baja de Nico Laprovíttola, que se ha vuelto a lesionar, dejando a su equipo con un sólo base puro, Tomas Satoransky. Otro veterano, Toko Shengelia, tampoco jugó por molestias en el sóleo. «Es un jugador que echamos mucho de menos en pista, pero necesitamos más aportación de otros jugadores», afirmó el técnico catalán.

La problemática es que la ventana para inscribir fichajes en la Euroliga ya expiró, por lo cual la nueva directiva debería buscar un perfil que alivie al titular en partidos de ACB: «Si viniera algún jugador, no podría jugar la Euroliga. Nos queda la Liga Endesa y esperaremos al lunes a ver si hay alguna noticia. A cada uno le toca lo suyo. Si queremos ganar, todos tienen que querer ganar».

Pascual asume las culpas

Aun así, no quiso echar balones fuera y se declaró culpable del mal juego de su equipo: «El máximo responsable de lo que está pasando en la pista. Todo está en mis hombros para aguantar esta temporada. Con preocupación, aunque si nos ponemos a analizar cada reacción de cada entrenador, podemos escribir un libro».