Bosch revela cuál es el problema real de los imanes que pones en el frigorífico

Poner imanes en el frigorífico es algo cotidiano y que se hace en muchas casas, sobre todo en las que cuentan con niños. Sin embargo, los expertos de la conocida marca de electrodomésticos, Bosch, salen al paso para hablar de los peligros que pueden venir derivados de este acto habitual. En las redes sociales hay muchas personas que se preguntan si es o no positivo hacer uso de éste elemento y si puede perjudicar a nuestra nevera. Más allá de la decoración, hay aspectos que se deben tener muy en cuenta.

Habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que tenemos por delante y en algo tan esencial como el consumo que tenemos en casa. Buscamos las mil y una formas de acabar con el consumo de electricidad, a través de electrodomésticos que pueden llegar a ser especialmente necesarios para este día a día. Toca prepararnos para lo que tenemos por delante. Sin duda alguna, tocará empezar a pensar en qué dicen los expertos, por lo que, al final, queremos saber si realmente estos imanes que tenemos en nuestra nevera. Siendo un detalle que puede acabar generando un bulo o quizás una realidad, Bosch nos revela la verdad.

La respuesta de los especialistas en frigoríficos

Esta empresa alemana de electrodomésticos, Bosch, lleva más de 100 años en España, se ha convertido en todo un referente mundial. En cuanto a calidad se refiere, pero también con una serie de elementos que van de la mano y que quizás hasta entonces nunca hubiéramos imaginado que teníamos por delante.

El problema real de los imanes: Bosch lo explica

Bosch respondió a una pregunta en un medio alemán llamado Gamestar en el que se preguntaba sobre este problema que puede acabar siendo lo que marque la diferencia. Siendo un detalle esencial que puede acabar siendo lo que marque la diferencia en todos los sentidos.

«Si se utilizan unos pocos imanes en la puerta del frigorífico, no se esperan fallos de funcionamiento en el dispositivo, si es necesario, pueden producirse arañazos en la superficie. Si se colocan tantos imanes en la puerta del refrigerador como para aumentar enormemente el peso de la puerta, la vida útil de la bisagra de la puerta puede acortarse».

El motivo de esta respuesta de Bosch lo encontramos en una pregunta para la que quizás no estemos del todo preparados, según afirman en el medio alemán WMN: «Cuanto más nueva sea la nevera, más se puede dañar con los imanes. Porque en los modelos más nuevos, mucha tecnología está integrada directamente en la puerta del refrigerador y no se lleva tan bien con los campos magnéticos. Si aún quieres coleccionar imanes, simplemente puedes colgar o colocar una placa de hierro en cualquier lugar de tu cocina, ¡lo principal es que esté lo suficientemente lejos de tu nevera!».

Una afirmación que hizo saltar todas las alarmas. Siguiendo con esta explicación: «Los imanes de la nevera no son peligrosos para la salud ni para la conservación de los alimentos, pero no deberías tener tantos imanes en la nevera. Porque estos pueden crear un campo magnetostático, que puede dañar el dispositivo en sí mismo y, por lo tanto, también acortar la longevidad».

El debate sigue abierto y nos invita a conocer en todo momento qué es lo que nos está esperando en nuestra nevera después de unos días en los que debemos tener en cuenta determinados datos que son claves y que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Por fin sabremos la verdad sobre los imanes en la puerta del frigorífico que todos tenemos.