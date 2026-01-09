El aumento del nivel del mar es un grave problema a escala mundial, tanto que ya se da por hecho que muchas ciudades del mundo van a desaparecer en algún momento. Algunas de estas ciudades son grandes centros económicos y se ubican cerca de la costa, por lo que están en grave riesgo ante un cambio climático que cada día que pasa tiene más presencia.

Los expertos aseguran que en el siglo XX, el nivel medio global del mar aumentó entre 1,6-1,9 milímetros por año, lo que supone un peligro que siga sucediendo ya que la cifra va a aumentar con los cambios de los últimos años. A eso hay que añadir el riesgo de inundaciones y mareas altas, y las proyecciones climáticas sugieren que la intensidad de las tormentas va a aumentar en los próximos años, con velocidades de viento más dañinas y mayores tasas de lluvia.

El aumento del nivel del mar las hará desaparecer…

Muchas ciudades están construyendo muros para evitar que la tierra se inunde, y otras proponen diversas soluciones alternativas para que no llegue el momento en el que haya que evacuar porque el agua se vaya a tragar a la ciudad.

La organización Climate Central trabaja con esfuerzo para reducir los efectos del cambio climático y ha creado un mapa interactivo en el que se pueden comprobar las zonas que están en claro riesgo de quedar sumergidas bajo el agua. Según estas estimaciones, en menos de 100 años pueden quedar total o parcialmente sumergidas:

Tokyo, Japón

Mumbai, India

Nueva York, Estados Unidos

Osaka, Japón

Estambul, Turquía

Kolkata, India

Bangkok, Tailandia

Jakarta, Indonesia

Londres, Reino Unido

Dhaka, Bangladesh

Ho Chi Minh, Vietnam

San Francisco, Estados Unidos

Miami, Estados Unidos

Alejandría, Egipto

Sídney, Australia

Boston, Estados Unidos

Lisboa, Portugal

Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Vancouver, Canadá

Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos

Copenhague, Dinamarca

Nueva Orleans, Estados Unidos

Dunlín, Irlanda

Honolulú, Estados Unidos

Amsterdam, Países Bajos

Cancún, México

Venecia, Italia

Charleston, Estados Unidos

Macau, China

Malé, Maldivas

Long Beach, Estados Unidos

Savannah, Estados Unidos

Nassau, Bahamas

Punta Cana, República Dominicana

Key West, Estados Unidos

Cockburn Town, Islas Turcas y Caicos

Según el informe de Climate Central, desaparecerán del mapa lugares tan turísticos e importantes como la Torre de Londres, la Estatua de la Libertad en Nueva York, La Sirenita de Copenhague, la Plaza de San Marcos de Venecia, la Torre de Cantón en Guangzhou o el Monumento conmemorativo del 11-S en Nueva York.

Destacable resulta el caso de Nueva York, que está a casi 10 metros sobre la línea de flotación, en grave riesgo por el aumento del nivel del mar y sufriendo cada año terribles inundaciones. Peor está el panorama en las Maldivas, donde más de 90 islas de este archipiélago sufren inundaciones y se estima que en los próximos 30 años se perderán al menos el 80% de las islas.

No cabe duda de que los efectos y consecuencias del cambio climático se los hay que tomar muy en serio y actuar cuanto antes para que no sea demasiado tarde cuando se pretenda hacerlo.