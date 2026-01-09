Adiós confirmado a estas ciudades: van a desaparecer por la subida del nivel del mar
El aumento del nivel del mar es un grave problema a escala mundial, tanto que ya se da por hecho que muchas ciudades del mundo van a desaparecer en algún momento. Algunas de estas ciudades son grandes centros económicos y se ubican cerca de la costa, por lo que están en grave riesgo ante un cambio climático que cada día que pasa tiene más presencia.
Los expertos aseguran que en el siglo XX, el nivel medio global del mar aumentó entre 1,6-1,9 milímetros por año, lo que supone un peligro que siga sucediendo ya que la cifra va a aumentar con los cambios de los últimos años. A eso hay que añadir el riesgo de inundaciones y mareas altas, y las proyecciones climáticas sugieren que la intensidad de las tormentas va a aumentar en los próximos años, con velocidades de viento más dañinas y mayores tasas de lluvia.
El aumento del nivel del mar las hará desaparecer…
Muchas ciudades están construyendo muros para evitar que la tierra se inunde, y otras proponen diversas soluciones alternativas para que no llegue el momento en el que haya que evacuar porque el agua se vaya a tragar a la ciudad.
La organización Climate Central trabaja con esfuerzo para reducir los efectos del cambio climático y ha creado un mapa interactivo en el que se pueden comprobar las zonas que están en claro riesgo de quedar sumergidas bajo el agua. Según estas estimaciones, en menos de 100 años pueden quedar total o parcialmente sumergidas:
- Tokyo, Japón
- Mumbai, India
- Nueva York, Estados Unidos
- Osaka, Japón
- Estambul, Turquía
- Kolkata, India
- Bangkok, Tailandia
- Jakarta, Indonesia
- Londres, Reino Unido
- Dhaka, Bangladesh
- Ho Chi Minh, Vietnam
- San Francisco, Estados Unidos
- Miami, Estados Unidos
- Alejandría, Egipto
- Sídney, Australia
- Boston, Estados Unidos
- Lisboa, Portugal
- Dubái, Emiratos Árabes Unidos
- Vancouver, Canadá
- Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos
- Copenhague, Dinamarca
- Nueva Orleans, Estados Unidos
- Dunlín, Irlanda
- Honolulú, Estados Unidos
- Amsterdam, Países Bajos
- Cancún, México
- Venecia, Italia
- Charleston, Estados Unidos
- Macau, China
- Malé, Maldivas
- Long Beach, Estados Unidos
- Savannah, Estados Unidos
- Nassau, Bahamas
- Punta Cana, República Dominicana
- Key West, Estados Unidos
- Cockburn Town, Islas Turcas y Caicos
Según el informe de Climate Central, desaparecerán del mapa lugares tan turísticos e importantes como la Torre de Londres, la Estatua de la Libertad en Nueva York, La Sirenita de Copenhague, la Plaza de San Marcos de Venecia, la Torre de Cantón en Guangzhou o el Monumento conmemorativo del 11-S en Nueva York.
Destacable resulta el caso de Nueva York, que está a casi 10 metros sobre la línea de flotación, en grave riesgo por el aumento del nivel del mar y sufriendo cada año terribles inundaciones. Peor está el panorama en las Maldivas, donde más de 90 islas de este archipiélago sufren inundaciones y se estima que en los próximos 30 años se perderán al menos el 80% de las islas.
No cabe duda de que los efectos y consecuencias del cambio climático se los hay que tomar muy en serio y actuar cuanto antes para que no sea demasiado tarde cuando se pretenda hacerlo.
