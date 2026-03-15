Apicultores instan a mirar bien en este rincón de tu casa: podría haber un nido de avispas velutinas
Hay que tener cuidado con estos insectos: aparecen en verano y son los más peligrosos
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Desde hace meses, ls autoridades advierten de la presencia de la avispa velutina, una especie invasora muy agresiva que se está expandiendo por toda España de forma descontrolada. Lo primero y más importante según los expertos es aprender a diferenciar este insecto de otras especies autóctonas: mide entre 17 y 35 milímetros, el cuerpo es de color negro y el abdomen muestra un patrón muy característico con bandas anaranjadas, negras y marrones.
Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, es una especie nativa del sureste asiático que se detectó por primera vez en Europa en Francia en el año 2006 y llegó a España en 2010. Sólo tres años más tarde, pasó a formar parte del Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.
Alerta por la avispa velutina en España
La avispa asiática se ha expandido a una velocidad increíble, y todavía el avance de la invasión no ha cesado, y los esfuerzos deben ir centrados en minimizar los daños: destrucción de nidos, trampeo de reinas y obreras, y ensayos con cebos biológicos o drones. Asimismo, la formación y la divulgación de los apicultores y los agentes rurales son imprescindibles para las fases de detección y prevención.
Los nidos están formados por un material de celulosa que recuerda al papel, elaborado a partir de fibras y de la propia saliva de las avispas. Los nidos suelen ser voluminosos y encontrarse en lo alto de los árboles.
«La velutina es una especie que se adapta muy bien al territorio y que, además, no tiene depredadores. Lo único que se puede hacer es intentar contener la proliferación, aunque erradicar su presencia es muy difícil y solo se ha conseguido en lugares que están muy aislados geográficamente. La velutina es una especie que se adapta muy bien al territorio y que, además, no tiene depredados», advierte Vicente Marco, técnico del sector apícola de la Unió Llauradora i Ramadera.
Las principales recomendaciones de los expertos son las siguientes: no realizar movimientos bruscos, no molestarlas ni intentar capturarlas, no acercarse a menos de 5 metros del nido, pues las obreras podrían entrar en alerta y sufrir un ataque en masa, no caminar descalzo en exteriores, evitar comer al aire libre, especialmente frutas o productos azucarados, no usar perfumes ni lacas, puesto que los olores fuertes atraen a los insectos.
Ciclo biológico
En cuanto a su ciclo biológico, se ha observado que las reinas
apareadas emergen de su hibernación, normalmente en grietas, durante los meses de febrero y marzo. Cada reina establece una nueva colonia y comienza la construcción del nido primario o embrión donde ponen huevos de los que salen una veintena de obreras en los meses abril y mayo.
De ahí emergen nuevas obreras (hasta 1000 o 1500), y a finales de verano salen las hembras (100-300) y los machos. A finales de octubre y
noviembre la colonia deja de estar activa y la reina muere. Por último, la colonia detiene su actividad entre noviembre y diciembre. En este periodo, los machos (después de haber copulado) y las obreras mueren, y las futuras reinas comienzan su hibernación en solitario o en pequeños grupos en cavidades protegidas.
Impactos
El comportamiento de la avispa asiática (Vespa velutina) generalmente no es agresivo hacia las personas. A más de cinco metros del nido, el riesgo de picadura es bajo. Durante la búsqueda de alimento, agua o material para el nido, las avispas suelen ignorar a personas y animales. Sin embargo, encuentros en lugares como puertos, fuentes, mercados o árboles frutales pueden convertirse en zonas de riesgo.
Los ataques deliberados se producen principalmente tras la perturbación del nido, como al acercarse, tocarlo, cortar ramas o trabajar cerca del suelo. También pueden ocurrir picaduras accidentales al aplastar o tocar una avispa involuntariamente. El aumento de nidos en zonas urbanas y periurbanas incrementa la probabilidad de estos incidentes.
Las picaduras son dolorosas, similares a las de avispas autóctonas, provocando en la mayoría de los casos síntomas locales: dolor, hinchazón y enrojecimiento. En personas alérgicas, o en casos de múltiples picaduras, pueden surgir síntomas graves como problemas respiratorios, cardiovasculares o shock anafiláctico, requiriendo atención médica inmediata.
En agricultura, afecta la polinización y daña frutas como uvas, peras, manzanas, higos y kiwis, especialmente cerca de nidos. En apicultura, la avispa consume hasta un 65% de abejas en zonas urbanas y periurbanas, provocando disminución de colonias, reservas de miel y polen, y aumentando la mortalidad invernal. Los apicultores deben invertir tiempo y recursos en trampas, alimentación suplementaria y reposición de colmenas, con pérdidas económicas significativas.
En el medio ambiente, se alimenta principalmente de himenópteros y dípteros, con un consumo estimado de medio kilo de “carne” diario por nido grande. Esta predación, junto con la alta capacidad reproductiva y la ausencia de depredadores naturales, puede desplazar al avispón europeo (Vespa crabro), especie beneficiosa que controla insectos dañinos para la agricultura y está protegida en varios países europeos.