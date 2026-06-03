Selección de Colombia para el Mundial 2026: calendario, convocados, camiseta, entrenador, estrellas…

La selección de Colombia disputa el Mundial 2026 con la intención de consolidarse nuevamente entre las selecciones protagonistas del fútbol internacional. El combinado cafetero, dirigido por el técnico argentino Néstor Lorenzo, llega a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá después de un ciclo marcado por la recuperación competitiva del equipo y por el impulso generado tras alcanzar el subcampeonato de la Copa América.

Sin embargo, el camino hacia la cita mundialista también ha dejado espacio para el análisis y el debate. Aunque Colombia consiguió construir una base sólida y competitiva, en sus últimos compromisos aparecieron dudas relacionadas con el rendimiento colectivo frente a selecciones de máximo nivel internacional.

Grupo de la selección de Colombia en el Mundial 2026

El sorteo del Mundial 2026 dejó a Colombia encuadrada en el Grupo K junto a Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán.

El combinado sudamericano tendrá un desafío importante desde el inicio. Portugal aparece como el gran favorito del grupo por la calidad de su plantilla, mientras que RD Congo y Uzbekistán llegan como selecciones competitivas que buscarán sorprender.

Cuándo juega Colombia en el Mundial de 2026

La selección colombiana ya conoce el calendario completo de la fase de grupos del Mundial 2026. El debut será frente a Uzbekistán y posteriormente enfrentará a RD Congo y Portugal.

El duelo ante Portugal, previsto para la última jornada, apunta a convertirse en uno de los partidos más importantes del grupo y podría definir las posiciones finales de clasificación.

Jueves, 18 de junio 2026 – 4:00 horas – Uzbekistán vs Colombia – Estadio Ciudad de México

– Estadio Ciudad de México Miércoles, 24 de junio 2026 – 4:00 horas – Colombia vs RD Congo – Estadio Guadalajara

vs RD Congo – Estadio Guadalajara Domingo, 28 de junio 2026 – 1:30 horas – Colombia vs Portugal – Miami Stadium

Convocados de Colombia para el Mundial 2026

Porteros: Álvaro Montero (Vélez Sarsfield), Camilo Vargas (Atlas), David Ospina (Atlético Nacional)

Álvaro Montero (Vélez Sarsfield), Camilo Vargas (Atlas), David Ospina (Atlético Nacional) Defensas: Daniel Muñoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Independiente), Dávinson Sánchez (Galatasaray), Jhon Lucumí (Bologna), Yerry Mina (Cagliari), Willer Ditta (Cruz Azul), Déiver Machado (FC Nantes), Johan Mojica (Mallorca)

Daniel Muñoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Independiente), Dávinson Sánchez (Galatasaray), Jhon Lucumí (Bologna), Yerry Mina (Cagliari), Willer Ditta (Cruz Azul), Déiver Machado (FC Nantes), Johan Mojica (Mallorca) Centrocampistas: Gustavo Puerta (Racing de Santander), James Rodríguez (Minnesota United), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Jhon Arias (Palmeiras), Jorge Carrascal (Flamengo), Juan Fernando Quintero (River Plate), Richard Ríos (Benfica), Kevin Castaño (River Plate), Jaminton Campaz (Rosario Central), Juan Portilla (Paranaense).

Gustavo Puerta (Racing de Santander), James Rodríguez (Minnesota United), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Jhon Arias (Palmeiras), Jorge Carrascal (Flamengo), Juan Fernando Quintero (River Plate), Richard Ríos (Benfica), Kevin Castaño (River Plate), Jaminton Campaz (Rosario Central), Juan Portilla (Paranaense). Delanteros: Luis Diaz (Bayern Múnich), Luis Suárez (Sporting), Jhon Córdoba (Krasnodar), Carlos Gómez (Vasco da Gama), Juan Camilo Hernández (Real Betis)

Quién es el portero de Colombia

La portería colombiana tiene un nombre consolidado: Camilo Vargas. El guardameta del Atlas llega al Mundial 2026 como principal candidato para defender el arco cafetero.

A sus 37 años, Vargas mantiene la confianza del cuerpo técnico y continúa siendo una de las piezas más estables del equipo nacional. Sus actuaciones recientes y el rendimiento mostrado con su club respaldan su continuidad como titular.

Las estrellas de la selección de Colombia en el Mundial 2026

El gran líder futbolístico de Colombia seguirá siendo James Rodríguez. El mediocampista ofensivo del Minnesota United afrontará el Mundial como capitán y principal referente del equipo.

James acumula 31 goles en 124 partidos con la selección colombiana, registro que lo sitúa como el segundo máximo goleador histórico del combinado nacional. Aunque su presente a nivel de clubes no atraviesa el momento más brillante de su carrera, con Colombia continúa siendo un futbolista diferencial.

Otra de las figuras más importantes es Luis Díaz. El extremo del Bayern Múnich llegará al Mundial 2026 en un gran momento de forma después de completar una temporada destacada en Alemania, con 15 goles y 16 asistencias en 30 partidos de Bundesliga.

La velocidad, el desequilibrio y la capacidad ofensiva de Luis Díaz lo convierten en una de las principales armas del conjunto cafetero.

Dentro de la nueva generación aparece Kevin Castaño. El centrocampista de River Plate, de 25 años, se perfila como uno de los futbolistas jóvenes con mayor protagonismo en el equipo colombiano durante el torneo.

Así es el seleccionador de Colombia en el Mundial 2026

Néstor Lorenzo será el encargado de dirigir a Colombia en el Mundial 2026. El entrenador argentino, nacido el 28 de febrero de 1966 en Villa Celina, asumió el reto de devolver competitividad al combinado cafetero y consolidar una estructura capaz de competir frente a las grandes selecciones del panorama internacional.

Antes de iniciar su carrera como técnico, Lorenzo desarrolló una extensa trayectoria como futbolista profesional. Durante su etapa como jugador pasó por clubes como Argentinos Juniors, AS Bari, San Lorenzo, Banfield, Boca Juniors y Quilmes.

Bajo su dirección, Colombia consiguió recuperar estabilidad y resultados importantes, aunque el cuerpo técnico todavía trabaja en mejorar el funcionamiento colectivo del equipo ante rivales de máxima exigencia.

La camiseta de Colombia en el Mundial 2026