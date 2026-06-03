Peinado retrasa al 15 de junio la audiencia preliminar con Begoña Gómez previa al juicio con jurado

El juez Juan Carlos Peinado ha aceptado retrasar al 15 de junio, a las 18:00 horas, la citación de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a una audiencia previa al posible juicio con jurado en su contra. Inicialmente, la cita estaba fijada el 9 de junio, si bien el letrado de Gómez, Antonio Camacho, pidió retrasar, con la aceptación del instructor de la causa.

El juez de instrucción fija la audiencia para decidir si envía a juicio a Begoña Gómez por cuatro delitos, corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida, y recalca la obligación de acudir de los tres investigados. Además de la mujer del presidente del Gobierno, también se encuentran bajo investigación Cristina Álvarez, asesora de Begoña en La Moncloa, y el empresario Juan Carlos Barrabés.

En el auto dictado este martes, Peinado reitera que los tres deberán comparecer personalmente asistidos por sus letrados y lanza el aviso «expreso» de que, de lo contrario, serán «conducidos por la fuerza pública».

Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, citó en primera instancia a Begoña Gómez el 9 de junio, para la audiencia previa de cara al posible juicio con jurado popular por los delitos de corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida por los que está investigada. Peinado advirtió ya entonces a Begoña que, en caso de no acudir, será conducida «por la fuerza pública», al tiempo que llamaba también a comparecer a Álvarez y a Barrabés, también como investigados, en la misma fecha.

La defensa de Begoña Gómez presentó un recurso, el lunes, acusando a Juan Carlos Peinado de enviar a juicio a la esposa de Sánchez con jurado «como si tuviera excesiva prisa en finalizar el procedimiento». Antonio Camacho, abogado de Gómez, firma el recurso contra la resolución del juez, en el que citaba a su defendida el 9 de junio para una «audiencia» preliminar en pos de abordar la procedencia de la apertura de juicio oral.

En el escrito, que finalmente se ha traducido en el retraso de la citación del 9 al 15 de junio, se expone que Peinado actúa con «una velocidad de crucero absolutamente incompatible», según la defensa de Begoña, con «las garantías de proceso penal en un Estado democrático».