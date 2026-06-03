Sánchez se carga las reuniones de coordinación del Gobierno con Ferraz: «Moncloa ordena y manda”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya no convoca reuniones de coordinación entre Gobierno y PSOE, como ha venido haciendo durante toda la legislatura. Sánchez se ha cargado las reuniones que se celebraban los lunes por la mañana en Moncloa, con la participación de dirigentes del PSOE y algunos ministros y altos cargos del Gobierno, porque, según fuentes socialistas, las decisiones ya se toman en Moncloa y se cumplen por parte del partido. «Moncloa ordena y manda y Ferraz acata», aseguran los consultados.

Las reuniones de coordinación estaban integradas por Pedro Sánchez, el secretario de organización (en otros tiempos José Luis Ábalos y posteriormente, Santos Cerdán), que en la actualidad es Rebeca Torró, la ex vicepresidenta del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el que fuera director del gabinete del presidente del Gobierno y actual ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patxi López, y con los últimos cambios en Moncloa se incorporaron el actual director de gabinete de Sánchez, Diego Rubio, y la secretaria de Estado de Comunicación, Lidia del Canto.

Estas reuniones tuvieron en su día algún invitado ocasional. Es el caso del ministro de Transportes Óscar Puente, quien también asistió, pero nunca como titular, sino de forma ocasional y por invitación previa. En todo caso, el presidente del Gobierno y líder del PSOE ya no confía en ese entorno y ha reducido al máximo su círculo de confianza cuando se trata de hacer estrategias para el Gobierno y el partido.

Las fuentes consultadas por OKDIARIO aseguran que, en este año 2026, prácticamente no se han realizado reuniones de coordinación. No ocurrió ni antes ni después de las elecciones andaluzas, como tampoco tras el estallido del caso Zapatero o el caso cloacas del PSOE. Las cosas han cambiado, los escándalos judiciales aprietan y Moncloa, según aseguran, ha tomado las riendas de la estrategia y los argumentos, sin contar para nada con el partido.

En esas reuniones de «maitines» que se han venido celebrando durante siete años en el Palacio de la Moncloa los lunes a las 9 h de la mañana, se solía analizar la actualidad, la agenda de la semana y se decidían los argumentarios y estrategias a poner en práctica en esos días. Pero esas reuniones han dejado de celebrarse en este año 2026, después de que Sánchez haya decidido rebajar a la mínima expresión el poder de los cargos orgánicos del PSOE. Según los consultados, «Sánchez se ha cargado esas reuniones, literalmente».

Organización florero

Tras dos secretarios de organización acosados por escándalos de corrupción, como José Luis Ábalos y Santos Cerdán, y en serios apuros con la Justicia por casos de presunta corrupción, y una nueva secretaria de organización como Rebeca Torró, que no fue capaz de gestionar la crisis que ocasionaron al PSOE las denuncias por presunta agresión sexual de Paco Salazar, uno de sus entonces dirigentes, hoy caído en desgracia, Sánchez ya no cuenta con Ferraz como fuente de ideas o sugerencias, según aseguran miembros de la dirección, sino que toda la estrategia parte del entorno monclovita de Pedro Sánchez: «Moncloa ordena y manda» y los demás cumplimos sus órdenes.

Otras fuentes socialistas añaden que la estrategia la decide Sánchez y surge, por lo general, de sus reuniones con su jefe de gabinete, Diego Rubio. Si lo tratado tiene que trasladarse a los medios de comunicación, se incorpora en la cadena de mando a la secretaria de Estado de Comunicación. Ese es el reducidísimo círculo del presidente, que echa mano de datos, comentarios o apuntes de sus ministros Bolaños o de Puente de forma directa, con una llamada, si los necesita. Con Montero ya en Andalucía, no cuentan, así como tampoco con Rebeca Torró, ni con Patxi López. A todos ellos les llegan puntualmente los argumentarios que se elaboran desde la presidencia. Y ellos los difunden convenientemente.

En el PSOE, el principal damnificado por el nuevo organigrama de funcionamiento tiene las cosas muy claras: «El círculo de confianza de Sánchez —afirman sin titubeos miembros de la dirección socialista— se ha reducido a la mínima expresión». Y todos los consultados apuestan a que esto no va a cambiar hasta que se celebren las próximas elecciones generales.