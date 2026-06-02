Hasta 81 intervenciones de ministros del Gobierno en los diferentes medios de RTVE en sólo dos meses. El presidente de la cadena pública, José Pablo López, ha enumerado los ministros y los medios que han sido entrevistados en TVE y RNE durante los meses de enero y febrero. Ante una pregunta por escrito del PP, la cadena pública ha desvelado que en enero entrevistó 48 veces a ministros del Gobierno y en febrero, en 33 ocasiones.

La Hora de la 1, Mañaneros y Malas Lenguas, los programas señalados por los trabajadores de la plantilla de RTVE y por la oposición política como los más polémicos y con más sesgo político a favor del Gobierno, son los más activos -son programas de actualidad política-.

En el caso del programa presentado por Silvia Intxaurrondo, ha entrevistado en los dos meses analizados en 13 ocasiones a ministros del Gobierno de Pedro Sánchez. Por sus estudios han pasado Carlos Cuerpo, de Economía, Óscar Puente, de Transportes, Óscar López, de Transformación Digital y candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, o José Manuel Albares, Exteriores, y Yolanda Díaz, de Trabajo.

Mañaneros, que presenta Javier Ruiz cada mañana en TVE después del espacio de Intxaurrondo, ha llevado a sus estudios a ministros socialistas o de Sumar en 15 ocasiones en enero y febrero de este año. Óscar López y Yolanda Díaz, entre los más habituales.

Respecto a Malas Lenguas, que se emite en La 2 de RTVE, ha tenido visita de ministros del Ejecutivo en nueve ocasiones en estos dos meses. Las mañanas de RNE recibió a ministros y a un secretario de Estado -de Trabajo- también en 15 ocasiones. Comparte con Mañaneros el liderazgo a la hora de contar con miembros del Ejecutivo.

Los ministros que más veces han acudido a los programas de RTVE en estos dos meses son la ministra de Sanidad, Mónica García, y Óscar López, Óscar Puente y José Manuel Albares.

Las entrevistas a miembros del PP o de la oposición en los programas de RTVE han sido mucho menores, aunque en la cadena pública aseguran que en muchos casos declinan las invitaciones de TVE o RNE.

Lo ocurrido en los dos primeros meses de 2026 es una continuación de lo que ya pasó en el año 2025. El ejercicio pasado, ministros o altos cargos del Gobierno aparecieron en 333 ocasiones en los programas de RTVE, según otra pregunta parlamentaria que realizó el PP, lo que significa que prácticamente apareció un ministro cada día en los espacios de la cadena pública.

En los dos primeros meses de 2026, la frecuencia es casi superior, en una etapa en la que el PP inició una carrera electoral con Aragón en febrero y Castilla y León el 15 de marzo. En mayo fueron los comicios a la Junta de Andalucía. Las 81 veces que aparecieron ministros en los programas de RTVE son dos veces al día si quitamos los fines de semana.

Nunca antes ha habido tanta presencia de ministros en los programas de RTVE, debido principalmente a que ahora la parrilla de la cadena pública se ha llenado de programas de actualidad política. También en estos momentos hay un Gobierno con un número de ministros nunca conocido, 22, de dos formaciones políticas diferentes.