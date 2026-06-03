Sánchez convierte Ferraz en un rebaño de ovejas

Que Moncloa —o sea, Pedro Sánchez— ha convertido a Ferraz en convidado de piedra lo demuestra el hecho de que este año prácticamente no se han realizado reuniones de coordinación, ni antes ni después del fracaso socialista en Andalucía ni tampoco tras el estallido del caso Zapatero o el caso cloacas del PSOE. En suma, que Sánchez practica sin ningún miramiento la estrategia del ordeno y mando y su partido acata sin rechistar la táctica del líder en una apoteósica exhibición de servilismo pastueño, pese a que los resultados electorales y la corrupción asuelan al partido del Gobierno. Durante siete años, los llamados «maitines» se celebraban todos los lunes a las 9 de la mañana para diseñar estrategias y argumentarios conjuntos, pero en lo que va de año Pedro Sánchez «se ha cargado esas reuniones, literalmente», según relatan a OKDIARIO dirigentes socialistas.

Cuando Ábalos y Cerdán mandaban en Ferraz, las reuniones se celebraban semana tras semana, pero ahora, con la nueva secretaria de organización, Rebeca Torró, Sánchez ha rebajado a Ferraz —o sea, al partido— a la categoría de oyente. En suma: «Moncloa ordena y manda» y los demás «cumplimos sus órdenes».

En definitiva, que la estrategia la decide Sánchez junto a su reducidísimo círculo de apoyo y el resto acata sin rechistar. A lo más, lo que decide el círculo se traslada a la Secretaría de Estado de Comunicación, de modo que Ferraz ni pincha ni corta y se limita a seguir las órdenes de Moncloa. Lo que viene a demostrar que el sanchismo se ha comido al socialismo y que la democracia interna brilla por su ausencia. Sánchez no se fía ni de su propio partido, convertido en un rebaño lanar de obligada obediencia. Qué tiempos aquellos en los que entre felipistas y guerristas se tiraban los trastos a la cabeza. Ahora, las ovejas le lamen los pies al pastor aunque las trate a patadas.