Esta planta, colocada en el poyete de la ventana de la cocina, mantiene alejadas las moscas durante todo el verano y huele mejor que una vela

Mantiene alejadas las moscas durante todo el verano esta planta que huele mejor que una vela y la puedes colocar en tu ventana. Estos días en los que los insectos vuelven con más fuerza que nunca, deberemos estar muy pendientes de ellos, en especial en una zona de la casa que debe estar libre de cualquiera de ellos. Es momento de visualizar determinados cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. En estos días en los que quizás hasta el momento no sabíamos que teníamos por delante.

Es momento de poner en práctica algunas situaciones que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar, con algunos cambios que hasta el momento desconocíamos y que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estas próximas jornadas. Esta ventana de la cocina que abrimos para que entre el aire libre y se escapen los olores que quizás no esperaríamos tener en casa, puede ser la antesala de algo más. Es momento de saber qué puede pasar con ella y la manera en la que nos ayudará a alejar a las moscas, colocando una sola planta.

Huele mejor que una vela y nos servirá para todo el verano

En estos días en los que los insectos parece que se multiplican, deberemos estar preparados para hacerles frente y hacerlo de la mejor forma posible. Con algunos elementos que nos servirán para descubrir un cambio importante de ciclo en estas próximas jornadas.

Lo que queremos conseguir es un plus de buenas sensaciones que nos permita alejar a estas molestas moscas de nuestra casa. Estaremos muy pendientes de un cambio de ciclo que, sin duda alguna, puede acabar siendo el que nos ayudará a mantener lejos de casa a unas moscas que pueden ser un auténtico problema.

Sobre todo, en una cocina en la que tendremos que empezar a pensar en algunos cambios que pueden llegar a toda velocidad.

Es hora de saber qué es lo que podemos conseguir con la ayuda de una planta que puede ser nuestra mejor aliada contra unas moscas que parece que pueden llegar a toda velocidad. El olor a comida puede atraerlas en estos días en los que realmente cada detalle cuenta.

Las moscas las podemos alejar con esta planta en el poyete de la ventana

Puedes colocar esta planta en el poyete de la ventana de tal forma que conseguiremos empezar a tener en consideración algunos cambios que pueden empezar a tener en consideración determinados cambios. Es momento de apostar claramente por un giro radical que puede ser el que nos acompañará en estos días en los que una sola planta puede acabar con el mal que año tras año nos visita.

Los expertos de Casaplantavigo nos dan una serie de opciones que quizás desconocíamos y que pueden ser claves para eliminar este tipo de insectos. Estas plantas huelen de maravilla y cumplirán con su función.

Menta. La menta es fresca, aromática y deliciosa en una limonada, pero también puede ser tu aliada como planta que repele a los mosquitos. Su aroma intenso incomoda a moscas y mosquitos, así que colocarla en macetas cerca de ventanas o en la cocina es una gran idea. Además, es muy sencilla de cuidar: necesita riego regular y un sitio luminoso, pero sin sol directo. Si la podas de vez en cuando, crecerá frondosa y lista para ayudarte con la “misión antimosquitos”.

Lavanda. La lavanda es famosa por su fragancia relajante, pero pocos saben que también actúa como planta antimoscas y mosquitos. Sus flores desprenden un olor que resulta muy agradable para los humanos, pero que ahuyenta a mosquitos y otros insectos. Puedes cultivarla en macetas en el balcón o directamente en el jardín, ya que aguanta muy bien el sol. También puedes aprovechar y secar ramilletes para seguir disfrutando de sus beneficios tanto repelentes como decorativos.

Ruda. La ruda tiene un olor peculiar, algo fuerte, que la hace una excelente planta para ahuyentar moscas. Tradicionalmente, se ha usado en patios y huertos para mantener a raya a moscas y mosquitos gracias a sus compuestos naturales. Eso sí, conviene manipularla con cuidado porque puede irritar un poco la piel. Lo ideal es colocarla en el exterior, cerca de puertas o zonas de paso, para que cumpla su función protectora.

Citronela. Si hay una estrella indiscutible en este tema es la citronela, conocida mundialmente como la reina de las plantas que ahuyentan los mosquitos, ¡es que hasta hay inciensos de citronela! Sus hojas desprenden un fuerte aroma cítrico que desagrada profundamente a estos insectos. Lo ideal es cultivarla en macetas grandes, en la terraza o en el jardín, ya que puede crecer bastante.

Melisa. La melisa es otra de esas plantas para mosquitos que huelen tan bien que sorprende que sean repelentes. Su perfume cítrico suave resulta relajante para nosotros, pero bastante molesto para los insectos. Puedes tenerla en macetas cerca de ventanas o en la entrada de casa, de manera que funcione como una primera barrera. Como extra, si ya te has puesto de los nervios, puedes aprovechar la melisa como una infusión calmante, así matas dos pájaros de un tiro.

Tomillo. Todos sabemos que el tomillo es un imprescindible en la cocina mediterránea, pues también es una gran planta para moscas y mosquitos. Su aroma fuerte y penetrante hace que los insectos se mantengan alejados. Cultivarlo es muy sencillo: necesita mucho sol y poca agua, sus cuidados son prácticos para quienes no quieren complicarse demasiado. Cabe agregar que, en verano, puedes colocar macetas de tomillo en el balcón o la terraza y notarás cómo se reducen las visitas de mosquitos.