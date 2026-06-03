Ortega y Gasset sobre el amor: «El enamoramiento es un estado de miseria mental en que la vida de nuestra conciencia se estrecha y se empobrece»

Pocas frases sobre el amor han resultado tan provocadoras como la que formuló Ortega y Gasset hace casi 100 años. «El enamoramiento es un estado de miseria mental en que la vida de nuestra conciencia se estrecha, empobrece y paraliza». Su libro Estudios sobre el amor sigue generando hoy en día controversia porque cuestiona una de las emociones más idealizadas del ser humano: el amor. Para el filósofo español, enamorarse no suponía siempre algo bueno, ya que producía una alteración de la persona, ya que alteraba profundamente la capacidad de percibir la realidad con objetividad.

Una visión revolucionaria del amor

Cuando Ortega y Gasset publicó sus reflexiones sobre el amor en 1940, la cultura occidental estaba dominada por una visión muy romántica del enamoramiento. Frente a esa tradición, el filósofo decidió analizar este sentimiento desde una perspectiva racional, tratando de entender qué ocurre en las mentes de las personas cuando alguien se enamora.

Según Ortega y Gasset, el enamorado concentra de forma obsesiva su atención en una sola persona, relegando a un segundo plano todo lo demás. Esa focalización extrema en una persona provoca que la conciencia se vuelva menos amplia y menos libre, razón por la que hablaba de un «empobrecimiento» tanto intelectual como emocional.

¿Por qué hablaba de miseria mental?

La intención de Ortega y Gasset no era condenar al amor, sino describir un proceso psicológico. Para él, durante el enamoramiento, la persona experimenta una especie de reducción de atención, para centrarla en la figura que quiere. Desde esta perspectiva, el enamoramiento se asemeja a un estado transitorio en el que la razón pierde parte de su protagonismo.

Sin embargo, Ortega y Gasset diferenciaba claramente entre enamoramiento y amor auténtico. Mientras el primero era una fase intensa y emocionalmente muy absorbente, el segundo representaba una forma mucho más madura de vinculación con la otra persona. La crítica no iba dirigida al amor como una experiencia humana, sino a la idealización romántica que suele suceder en los primeros meses de una relación.