Horario y dónde ver la corrida de toros de José Garrido, Ismael Martín, Samuel Navalón en Las Ventas por San Isidro hoy

La Feria de San Isidro sigue avanzando en Madrid y este miércoles 3 de junio vuelve a haber cita en la plaza de toros de Las Ventas. Y lo cierto es que la de hoy no es una tarde cualquiera dentro del ciclo, porque llega en ese momento en el que muchos toreros se esfuerzan todavía más, sabiendo que quedan pocos carteles por delante y que la capital ya no da demasiadas oportunidades, por lo que en el caso de no querer perderte lo que va a pasar hoy, y si no puedes asistir a la plaza, debes saber que lo vas a poder ver en directo por televisión.

El ambiente en la plaza de Las Ventas ya empieza a cambiar en esta última semana. Se nota en el público, en la expectación y también en los propios protagonistas, que llegan con la sensación de que cada toro cuenta más que nunca. Esta tarde se anuncian José Garrido, Ismael Martín y Samuel Navalón, tres perfiles muy distintos, pero con un objetivo común, que es el de salir reforzados de Madrid. Y como decimos, para quienes no puedan acercarse a la plaza, además, hay opción de seguir la corrida en directo desde casa, algo que cada vez más aficionados agradecen en una feria tan larga como San Isidro o también de poder verla en el ordenador, e incluso en el móvil.

A qué hora empieza la corrida de hoy en Las Ventas

La corrida de este miércoles 3 de junio está prevista para las 19:00 horas en la Plaza de Toros de Las Ventas. Es el vigésimo tercer festejo de la Feria de San Isidro 2026, que arrancó el pasado 8 de mayo y encara ya sus últimos días. A estas alturas del ciclo, el margen de error es mínimo y cada tarde puede marcar el resto de la temporada. Como suele ser habitual, la corrida se alargará en torno a las dos horas, aunque eso siempre depende de cómo salga el encierro y del ritmo que tome la lidia.

Dónde ver la corrida de San Isidro en directo por televisión

Si no tienes entrada o prefieres verla desde casa, la corrida se podrá seguir en directo y sin coste a través de Telemadrid, que mantiene su apuesta por emitir varias citas de la feria. Para quienes estén fuera de la Comunidad de Madrid, también existe la opción de verla mediante plataformas como Movistar+ u Orange TV, que incluyen la señal del canal. Otra alternativa es la propia plataforma digital de Telemadrid, TLMad, accesible tanto desde ordenador como desde el móvil, lo que permite seguir la corrida en directo desde prácticamente cualquier lugar.

El cartel de hoy con José Garrido, Ismael Martín, Samuel Navalón

El cartel de esta tarde en Las Ventas tiene ese punto interesante que suelen tener las combinaciones abiertas. No hay una figura dominante, pero sí tres toreros que atraen muchas miradas y que los aficionados no se quieren perder. Se lidiarán seis toros de Lagunajanda, una ganadería de procedencia Domecq que, cuando embiste, suele permitir el lucimiento. No siempre es garantía de triunfo, pero sí de opciones.

José Garrido es el más experto o experimentado del cartel. Lleva años en el circuito y conoce bien plazas como Madrid, donde ya ha tenido tardes importantes. Su papel hoy pasa por poner orden y oficio en un cartel donde también hay mucha juventud.

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Ismael Martín llega en un momento distinto. Todavía en fase de crecimiento, pero con el recuerdo reciente de su paso como novillero en Las Ventas, donde dejó detalles que no pasaron desapercibidos. Es un torero que suele entregarse y que conecta cuando las cosas le salen. Y luego está Samuel Navalón, que quizá es el nombre que más curiosidad despierta entre quienes siguen de cerca a los toreros jóvenes. Su alternativa en 2024 fue de impacto y desde entonces ha ido sumando actuaciones con bastante regularidad. Esta tarde tiene delante una plaza que mide de verdad.

Una corrida en la última semana de San Isidro

A estas alturas de San Isidro, cada festejo se mira con lupa. No sólo por lo que pasa en el ruedo, sino por lo que puede venir después. El calendario entra ya en su fase final y quedan citas importantes por delante, con ganaderías de peso y nombres destacados. Eso hace que tardes como la de hoy se vivan con una cierta urgencia, especialmente para quienes necesitan dar un paso adelante. En concreto, tras esta corrida, el ciclo encara sus días finales con citas destacadas como: