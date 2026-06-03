Las portadas de las revistas del corazón: la historia de amor de Ester Expósito y Mbappé, la boda de Rocío Crusset…

Las revistas del corazón llegan esta semana cargada de exclusivas, entrevistas y celebraciones familiares. Desde la histórica visita de los príncipes de Mónaco a España hasta las románticas vacaciones de Kylian Mbappé y Ester Expósito en Ibiza, pasando por las confesiones más personales de Mercedes Milá o la boda de la hija de Mariló Montero, las principales revistas vuelven a apostar por grandes nombres para conquistar los quioscos.

Charlene de Mónaco en España

La revista ¡Hola! lleva a portada a la princesa Charlene de Mónaco con motivo de su histórica visita oficial a España junto al príncipe Alberto. Coincidiendo con el 150 aniversario de las relaciones diplomáticas entre el Principado y nuestro país, la publicación ofrece una entrevista exclusiva en la que la princesa habla de su pasión por el deporte, sus responsabilidades institucionales y los retos que afronta en su día a día.

Además, el reportaje incluye imágenes inéditas tomadas en el Palacio Grimaldi, ofreciendo una mirada más cercana a una de las royals más discretas y enigmáticas de Europa.

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Ester Expósito y Kylian Mbappé confirman su romance

Anoche estuvimos con Ester Expósito en un gran sarao en Ibiza y confirmamos, gracias a su vestido, que está enamorada. Y hoy, Diez Minutos, publica unas imágenes que muestran a Ester Expósito y Kylian Mbappé disfrutando de unas vacaciones en Ibiza antes de que el futbolista viaje a Estados Unidos para disputar el Mundial de Clubes.

La actriz y la estrella del Real Madrid aparecen especialmente cariñosos durante una jornada de playa en la que comparten paseos, actividades acuáticas y momentos de complicidad. Unas fotografías que confirman que la pareja atraviesa uno de sus mejores momentos.

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Mercedes Milá se sincera

Mercedes Milá ocupa otra de las revistas del corazón con una entrevista en la que reflexiona sobre la etapa personal y profesional que atraviesa. La periodista, que acaba de regresar a Televisión Española con el programa Me meto en un jardín, asegura sentirse feliz y agradecida por el momento que vive.

Una conversación en la que también aborda su trayectoria, sus relaciones sentimentales y la importancia de seguir visibilizando la salud mental, una causa en la que lleva años implicada.

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Mariló Montero y Rocío Crusset, la gran boda

Por su parte, Semana dedica su primera página a Mariló Montero y a su hija, Rocío Crusset, después de la boda de esta última celebrada el pasado 30 de mayo. La revista desvela nuevos detalles del enlace, que tuvo lugar en un ambiente íntimo y familiar, y recoge algunas de las imágenes y momentos más destacados de una celebración que reunió a familiares y amigos cercanos de la pareja.