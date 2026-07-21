Hay mujeres que parecen diez años más jóvenes sin cambiar de corte: en realidad no es ningún secreto, está solo en este color del pelo

Quitarnos años es posible con un sencillo gesto que puede marcar la diferencia, el secreto no es ninguno más que el color del pelo. Un cambio de tendencia que podría acabar siendo el que nos afectará de lleno y puede acabar siendo el que nos ayudará a reconocer lo que nos estará esperando. A la hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que queremos darle una nueva vida a nuestro peinado.

El secreto de ganar la partida al tiempo no es otro que luchar contra él, con pequeños gestos que pueden cambiarlo todo. Será el momento de aprovechar este tipo de elementos que tenemos por delante y que pueden acabar de darnos la apariencia que queremos. Sobre todo, si descubrimos lo que hay que empezar a visualizar desde un punto de vista, totalmente inesperado. Es hora de conocer en primera persona lo que puede pasar en unos días en los que una visita a la peluquería es casi obligatoria, en especial, si descubrimos lo que nos espera con un tinte que puede ser esencial.

Mujeres que parecen diez años más jóvenes sin cambiar de corte

No es magia, sin cortarte el pelo o al menos cambiar de corte, no tienes porque renunciar a quitarte años, sino todo lo contrario. Vas a poder ganarle la partida al tiempo y lo harás de tal forma que te sentirás especialmente bien con pequeños gestos que serán esenciales.

Es momento de conocer en primera persona qué es lo que puede pasar cuando estamos ante un cambio de tendencia que llega sin avisar y que podría acabar generando más de una sorpresa. Sólo necesitamos conseguir un elemento que nos quite años y hacerlo de la mejor manera posible.

El color del cabello acabará siendo el que nos marcará de cerca y lo hará de tal forma que deberemos empezar a cuidarnos un poco más de la mano de este tipo de elementos que pueden ser claves. Una buena sesión de peluquería puede acabar siendo el mejor aliado de unos cambios que vamos a ir llegando poco a poco a nuestro día a día.

Este color que a veces nos resistimos a cambiar, puede tener el secreto de una lucha que nos ayudará a quitarnos años de encima de una forma que quizás hasta ahora no hubiéramos ni imaginado.

El secreto está en el color de pelo

Hay secretos a voces que todas conocemos, pero quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Estamos ante una serie de peculiaridades que pueden ser esenciales y que, hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente.

Elegir un buen tinte pasa por consultar con un especialista que nos ayude a buscar el que mejor se adapte a nuestras necesidades, color de piel y ojos, algo que es esencial en estos días. Desde Primor nos explican los 5 tonos de pelo que mejor se adaptan a nuestras necesidades:

Chocolate con mechas doradas. El marrón chocolate es un tinte que sin duda es bello y se está poniendo muy de moda. Pero, si quieres que te haga parecer más joven, añade unas mechas o unos reflejos dorados.

Castaño Cobrizo. Otro tono que te hará rejuvenecer es el castaño cobrizo. Y es que este tono en el cabello, aporta calidez y vitalidad al rostro. Un cobrizo sutil ya ilumina mucho, no hace falta que apuestes por colores extremos. Es perfecto si quieres que te marque las facciones.

Rubio oscuro dorado. Este tono es genial, porque es más natural que el rubio platino, pero también suaviza las facciones y aporta frescura y jovialidad a los rasgos. Es perfecto si lo que quieres conseguir es un look elegante pero juvenil.

Rubio miel. Este tono es sin duda irresistible para muchas. Lo es porque además de ser precioso y muy favorecedor, aporta luz al rostro sin endurecer los rasgos. Además, es más natural que los rubios muy fríos y queda bien a personas con muchos tonos de piel.

Castaño claro con reflejos rubio oscuro. Sin duda, un castaño claro con reflejos rubio oscuro, como las mechas balayage, conseguirá darte dimensión y evitará el efecto plano que envejece. Es una de las mejores opciones si no quieres alejarte mucho de tu color natural.

Estamos ante una serie de detalles que pueden ser claves en este día a día en el que queremos ganarle la batalla al tiempo. Conseguir parecer más joven pasa por obtener un color de pelo que se adapte a nuestras necesidades de vencer el paso del tiempo. Elige el que mejor te quede de esta lista y verás que con el simple hecho de teñir ya ganas una importante partida.