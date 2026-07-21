Uno de los Lamborghini Countach más exclusivos de la historia sale a subasta que podría superar el millón de euros

Hay coches que trascienden su condición de vehículo para convertirse en auténticas piezas de colección. Son modelos que marcaron una época por su diseño, su tecnología o sus prestaciones y cuyo valor no deja de crecer con el paso de los años. Ese es precisamente el caso de un Lamborghini Countach LP5000 QV Downdraft de 1985 que saldrá a subasta el próximo mes de agosto durante el evento que RM Sotheby’s celebrará en el Centro de Convenciones de Monterey. Con una estimación de entre 900.000 y 1,1 millones de dólares, entre 791.500 y 967.500 euros al cambio actual, todo apunta a que la puja podría superar incluso esa cifra gracias a una combinación de exclusividad, historia y una restauración prácticamente impecable.

Un Countach que marcó un antes y un después

El Lamborghini Countach es uno de los deportivos más emblemáticos de todos los tiempos. A lo largo de sus 26 años de producción, la firma italiana fue evolucionando el modelo con distintas versiones, pero pocas alcanzaron el prestigio del LP5000 Quattrovalvole, presentado oficialmente en el Salón del Automóvil de Ginebra de 1985.

Su apellido Quattrovalvole hacía referencia a una de las grandes novedades técnicas del modelo: incorporaba cuatro válvulas por cilindro. Sin embargo, el verdadero elemento diferenciador llegaba en la variante europea, equipada con un sistema de admisión mediante carburadores de flujo descendente, conocidos como Downdraft.

Gracias a esta configuración, el Countach se convirtió en el primer y único superdeportivo del mundo con un motor V12 de 48 válvulas alimentado por carburadores.

Esta singularidad técnica es una de las principales razones por las que los coleccionistas consideran esta versión como una de las más deseadas de toda la saga Countach.

Prestaciones que siguen impresionando cuatro décadas después

En la década de los ochenta, hablar de un coche capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 4,1 segundos era prácticamente hablar de ciencia ficción. Sin embargo, el Countach LP5000 QV lo conseguía gracias a un motor que desarrollaba 455 caballos de potencia, nada menos que 87 CV más que la versión precedente.

Su velocidad máxima alcanzaba los 314 km/h, unas cifras extraordinarias incluso si se comparan con muchos deportivos modernos. No sólo era rápido en línea recta, sino que ofrecía una experiencia de conducción radical que contribuyó a consolidar la leyenda de Lamborghini como fabricante de algunos de los superdeportivos más espectaculares del mundo.

Una producción muy limitada

Otro de los factores que explican su elevada cotización es la escasez.

Entre 1985 y mediados de 1988 únicamente se fabricaron 631 unidades del Countach LP5000 QV Downdraft. De ellas, apenas unas 300 fueron destinadas al mercado europeo, lo que convierte a estos ejemplares en piezas especialmente difíciles de encontrar.

El vehículo que ahora llegará a subasta corresponde aproximadamente al número 78 de esa producción, un detalle que incrementa todavía más su atractivo para quienes buscan automóviles con un elevado componente histórico dentro de la marca italiana.

Además, fue configurado específicamente para el mercado europeo, incorporando elementos propios de esta versión como la instrumentación en kilómetros, los característicos carburadores de flujo descendente, las pequeñas luces laterales cuadradas y unos parachoques de diseño más limpio y elegante que otras variantes comercializadas en distintos mercados.

Su estética se completaba con una sofisticada carrocería pintada en el exclusivo color Nero Tenebre, combinada con un interior completamente acabado en tono Nero, una configuración especialmente apreciada por los puristas.

Una historia de propietarios muy cuidada

El historial de este Countach también contribuye a explicar por qué despierta tanto interés entre los coleccionistas.

Inicialmente, fue entregado en Inglaterra a Stanislaw Zagórski, un reconocido apasionado de los deportivos italianos y uno de los clientes más fieles de Lamborghini. Con el paso de los años cambió de propietario en varias ocasiones, aunque siempre permaneció vinculado al mundo del coleccionismo.

Su presencia en encuentros tan prestigiosos como The Quail, A Motorsports Gathering, uno de los eventos más exclusivos de la Monterey Car Week, demuestra el nivel de conservación y el reconocimiento que ha mantenido durante décadas.

En 2021 fue adquirido por un coleccionista del norte de California que decidió culminar una ambiciosa restauración iniciada anteriormente por otro propietario, destinando una importante inversión económica para devolver el coche a un estado prácticamente perfecto.

Cuatro años de restauración para devolverle su esplendor

Si hay un aspecto que dispara el valor de esta unidad, es, sin duda, la restauración a la que ha sido sometida.

Los trabajos se prolongaron durante cuatro años y buscaron respetar al máximo la configuración original del vehículo, utilizando componentes y acabados acordes a la especificación con la que salió de fábrica en 1985.

El resultado es un Countach que presenta un estado de conservación excepcional, algo especialmente valorado en un automóvil que supera ya las cuatro décadas de vida y cuya mecánica requiere un mantenimiento extremadamente especializado.

Este nivel de restauración convierte al coche en una pieza prácticamente de museo, preparada tanto para seguir participando en concursos de elegancia como para formar parte de una de las colecciones privadas más importantes del mundo.

Un lote pensado para los coleccionistas más exigentes

El automóvil llegará además acompañado por un conjunto de accesorios originales que aumentan todavía más su interés.

Actualmente marca únicamente 33.010 kilómetros en el odómetro y se entrega con dos juegos de llantas OZ, uno en acabado dorado y otro plateado, además de los manuales originales conservados en su estuche de cuero.

El lote también incluye el juego de herramientas original y dos configuraciones distintas para la tapa del compartimento trasero: una equipada con el icónico alerón aerodinámico y otra completamente lisa, permitiendo al futuro propietario elegir entre dos de las imágenes más representativas del Countach.