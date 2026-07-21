Hacer pilates está bien pero los expertos coinciden: a partir de los 65 años no es suficiente y hay un ejercicio mejor para aumentar la masa muscular y perder grasa

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A pesar de la moda de hacer pilates para mejorar la salud, los expertos señalan un ejercicio que a los 65 años es mejor para aumentar la masa muscular. Es a esa edad cuando disminuye gradualmente, un fenómeno que los médicos denominan sarcopenia. Según varios estudios, esta afección afecta aproximadamente al 15 % de las personas mayores de 65 años en Francia, y entre el 20 % y el 35 % después de los 75.

Provoca pérdida de fuerza, problemas de equilibrio y un mayor riesgo de caídas. En Francia, las caídas provocaron casi 175.000 hospitalizaciones entre personas mayores y más de 20.000 muertes. Es por ello que los expertos señalan que el programa HIIT (entrenamiento de intervalos de alta intensidad, con ráfagas intensas de actividad alternadas con periodos de descanso) es clave para perder grasa.

Esto se ha comprobado con un seguimiento que involucró durante seis meses a 123 adultos con edad promedio de 72 años. Esto funciona mejor porque involucra más los músculos, enviándoles una señal fuerte para mantener su fuerza en lugar de atrofiarse.

Entrenamiento HIIT

Este entrenamiento consiste en intervalos cortos de ejercicio muy intenso (correr, andar en bicicleta o hacer step) durante los cuales la respiración se dificulta y la conversación se vuelve imposible, seguidos de períodos de recuperación. Además, lo bueno es que se puede ajustar para aquellas personas no acostumbradas a este tipo de esfuerzos.

Tres sesiones de 45 minutos por semana, siempre con la ayuda de un entrenador deportivo, podrán permitir superar este reto. Una cosa importante a tener en cuenta es que esto no es apto para todos los públicos. Las personas con enfermedades cardiovasculares, problemas articulares o hipertensión no controlada deben consultar a su médico antes de modificar su programa de ejercicios. Para aquellos que no hagan ejercicio activo, es ideal comenzar con ejercicio moderado como un primer paso.