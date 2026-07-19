Francia entrega las armas en el Mundial e Inglaterra le humilla: 0-4 al descanso sin Bellingham ni Kane

Francia entregó las armas e Inglaterra le hizo un póker de goles en la primera parte del partido por el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026. La selección francesa no compareció tras la derrota contra España en semifinales y encajó cuatro goles de un equipo inglés sin sus dos máximos artilleros, Jude Bellingham y Harry Kane, que fueron suplentes.

La tensión del encuentro era inexistente e Inglaterra simplemente se dedicó a aprovechar sus oportunidades. Declan Rice abrió la lata a los tres minutos tras robarla en tres cuartos de campo y un buen disparo desde fuera del área, Konsa marcó de cabeza en un córner en el 18′ a centro del autor del 0-1 y Bukayo Saka firmó un doblete. Antes del descanso, los de Thomas Tuchel ganaban por 0-4 a Francia en Miami.

La manera en la que los de Didier Deschamps, en su último partido como seleccionador de Francia, se habían tomado el partido se reflejó en la jugada del tercer gol. Un sinfín de tiros con Maignan abatido terminó en una asistencia de Rashford a Saka para que finalmente la mandase a la red con la zurda. Fue la demostración de una humillación con la que Inglaterra se redimió anímicamente de la derrota con Argentina.

Tuvo que ser gorda la bronca de Deschamps en el descanso, porque Kylian Mbappé hizo el primero de Francia a los tres minutos de la segunda parte. Y Barcola el 2-4 en el 54′. Tremendo, a pase del capitán francés, que repetiría con el 3-4 en el 66′.