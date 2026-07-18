La emotiva despedida de Mbappé a Deschamps antes de su última vez con Francia: «Hemos fallado…»

Pocas veces se ve a un jugador siendo tan cariñoso con su entrenador. Más si cabe cuando se trata de una súper estrella como Kylian Mbappé, quien este sábado ha despedido de forma emotiva al mítico seleccionador de Francia, Didier Deschamps, antes de su último partido al frente de los galos. El capitán francés considera que no le han brindado un final a la altura tras caer el pasado martes contra España en semifinales del Mundial 2026 por 2-0.

Este sábado en Miami (23:00 horas), Mbappé y la selección francesa tendrán la oportunidad de redimirse en el partido por el tercer y cuarto puesto del Mundial entre Francia e Inglaterra y dedicarle una última victoria a Deschamps. Kylian no escatimó en palabras ni halagos hacia la persona que le dio su confianza en el combinado nacional desde que era un adolescente.

«Hoy es tu último baile. Tú que nos has dado tanto. Deberíamos haberte ofrecido un final mejor, pero hemos fallado. Poner palabras a lo que has aportado durante 14 años es muy difícil. Has sido el gran protagonista del renacer de este equipo. La gente no siempre ha sabido apreciar tu grandeza, pero el tiempo y la historia se encargarán de ello», comienza la carta de Mbappé.

«Gracias por haberme dado la oportunidad y la ocasión de representar a mi país en el escenario más grande durante tantos años. Me siento privilegiado de haber podido estar al lado de una de las más grandes leyendas de nuestro país, y sólo guardo excelentes recuerdos de todo lo que hemos vivido y logrado juntos. Te deseo lo mejor en tu nueva aventura, y gracias de nuevo por todo lo que has aportado a esta camiseta que tanto significa para nosotros», cierra.

Mbappé, campeón precoz

Mbappé, de la mano de Deschamps, se convirtió en campeón del mundo en Rusia 2018 sólo con 18 años y fue finalista en Qatar 2022, donde marcó tres goles a Argentina en el choque por el título. En Estados Unidos no ha podido alcanzar esa final, pero ha puesto todo de su parte para que eso ocurriera con sus ocho dianas en el torneo.