Hacer pilates está bien, pero los entrenadores expertos coinciden: para cuidar el corazón después de los 50 hay un ejercicio clave

Cumplir 50 años suele marcar un punto de inflexión en la forma en la que muchas personas perciben su estado físico. Dolores articulares, pérdida de energía o la aparición de alteraciones como la diabetes tipo dos, el colesterol elevado o una menor densidad ósea son algunos de los cambios que pueden hacerse más evidentes con el paso del tiempo. Aunque el envejecimiento es un proceso natural, cada vez más especialistas insisten en que mantener una vida activa puede reducir buena parte de sus efectos y mejorar tanto la calidad como la esperanza de vida como el ejercicio para cuidar el corazón después de los 50.

El entrenador español Álvaro Puche defiende que el entrenamiento de fuerza debería convertirse en una prioridad a partir de los 50 años. En declaraciones publicadas en Purepeople y desarrolladas en su libro Entrenamiento de fuerza para mayores de 50, sostiene que actividades como caminar o nadar aportan beneficios importantes, pero no bastan por sí solas para conservar la masa muscular y la salud ósea. Su planteamiento coincide con las recomendaciones de numerosos organismos científicos, que destacan el papel del ejercicio de resistencia para prevenir la pérdida de fuerza, mantener la autonomía y reducir el riesgo de enfermedades asociadas al envejecimiento.

Beneficios de los ejercicios de pesas para cuidar el corazón después de los 50

Con el paso de los años, el organismo experimenta una disminución progresiva de la masa muscular, un proceso conocido como sarcopenia. Esta pérdida no solo afecta a la fuerza física, sino también al equilibrio, la movilidad y la capacidad para realizar tareas cotidianas.

Además, un menor volumen muscular suele traducirse en un metabolismo menos eficiente, lo que favorece el aumento de grasa corporal y eleva el riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas.

Álvaro Puche recuerda que el músculo no solo permite mover el cuerpo, sino que también actúa como un órgano endocrino capaz de liberar sustancias que intervienen en procesos metabólicos e inflamatorios.

La idea está respaldada por numerosas investigaciones que relacionan una buena salud muscular con un mejor control de la glucosa, una menor inflamación y una mayor protección frente a enfermedades crónicas.

Por qué caminar o nadar no siempre es suficiente

Caminar con frecuencia o practicar natación son hábitos saludables que contribuyen a mejorar la salud cardiovascular, favorecen la circulación y ayudan a mantener un peso adecuado. Sin embargo, el entrenador considera que estas actividades no proporcionan un estímulo suficiente para preservar la masa muscular y la densidad mineral ósea cuando el organismo envejece.

El entrenamiento de fuerza, ya sea con pesas, máquinas, bandas elásticas o incluso con el propio peso corporal, genera una sobrecarga que obliga a músculos y huesos a adaptarse y a cuidar el corazón después de los 50.

Como respuesta, el cuerpo fortalece estas estructuras y mejora la capacidad funcional. Este tipo de ejercicio también contribuye a reducir el riesgo de caídas y fracturas, uno de los principales problemas de salud en personas de edad avanzada.

Beneficios respaldados por la evidencia científica

Las recomendaciones actuales coinciden en destacar la importancia de combinar actividad aeróbica con ejercicios de fuerza. La Organización Mundial de la Salud señala que los adultos deberían realizar actividades de fortalecimiento muscular al menos dos días por semana, además de mantener una cantidad adecuada de ejercicio aeróbico.

En Harvard publicaron que, según el American College of Sports Medicine el entrenamiento de resistencia mejora la fuerza, la funcionalidad y la independencia durante el envejecimiento, además de contribuir al mantenimiento de la salud ósea y metabólica. Sus recomendaciones están disponibles en los recursos divulgativos de esta institución, ampliamente reconocida en el ámbito de la medicina deportiva.

Cómo incorporar el entrenamiento de fuerza

Uno de los argumentos más habituales para no practicar ejercicio es la falta de tiempo. Sin embargo, los especialistas recuerdan que no es necesario pasar largas horas en un gimnasio para obtener beneficios. Dos o tres sesiones semanales, bien planificadas y adaptadas al nivel físico de cada persona, pueden producir mejoras significativas.

Los ejercicios pueden centrarse en grandes grupos musculares mediante sentadillas, remos, levantamientos o movimientos funcionales. Lo más importante es que la intensidad aumente de forma progresiva y que la técnica sea correcta para minimizar el riesgo de lesiones. En personas con patologías previas o que llevan años sin entrenar, resulta recomendable consultar con un profesional sanitario antes de comenzar un nuevo programa de ejercicio.

El mensaje que transmite Álvaro Puche no consiste en restar importancia a actividades como caminar o nadar, sino en recordar que el envejecimiento exige estímulos específicos para conservar la musculatura y la fortaleza de los huesos. Mantener una buena condición física no depende únicamente del ejercicio cardiovascular, sino también de preservar la fuerza necesaria para afrontar las actividades cotidianas con autonomía.