Las pinzas de la ropa son uno de los elementos a los que más uso le damos en el hogar. Su origen se remonta a hace casi dos siglos de la mano del estadounidense Samuel Pryor, quien presentó la patente en 1832. Con el paso del tiempo, es normal que las pinzas se acaben rompiendo. Pero no tienes por qué tirarlas, porque existen varios trucos caseros para reutilizar las pinzas de la ropa rotas. Son trucos muy sencillos de poner en práctica.

¿Cómo reutilizar las pinzas de la ropa rotas?

Una de las soluciones caseras que más merecen la pena es reutilizar las pinzas para organizar los auriculares o el cargador del móvil y evitar que el cable se acabe enrollando. Sólo tienes que abrir la pinza, colocar los auriculares en la zona de abertura, enrollar el cable y, por último, sujetar el conector para que no se suelte. Para que las pinzas como organizador queden más bonitas, puedes pintarlas en un color que te guste.

¿Sabes qué puedes hacerte un espejo con las pinzas de la ropa rotas? Simplemente tienes que sujetarlas a lo largo del contorno de un espejo que quieras decorar, el cual puedes colocar en el recibidor para que parezca más amplio y luminoso. En función del estilo de decoración del recibidor, puedes pintar las pinzas o forrarlas con un papel bonito.

Con las pinzas rotas también puedes crear tu propio panel de notas en tu zona de trabajo. Te vendrán muy bien para acordarte de las tareas pendientes: citas médicas, proyectos a entregar. Primero, pinta las pinzas o fórralas con cinta decorativa, y luego, pégalas a una tabla de madera.

¿Y como colgadores en la cocina o en el recibidor? Es tan fácil como pegar las pinzas a un tablón con la parte que cierra boca abajo. De esta manera, en la cocina puedes tener los trapos en orden y a mano. En el recibidor, puedes utilizar el colgador para dejar la mascarilla al llegar a casa.

Uno de los grandes usos que les puedes dar a las pinzas rota es como posavasos. Desmóntalas en sus dos partes, quítales la parte metálica, píntalas y pégalas entre sí haciendo un círculo. De esta manera, puedes hacer tus propios posavasos, y sorprender a los invitados con un elemento DIY.

Como puedes comprobar, no tienes por qué tirar las pinzas de la ropa rotas. Hay muchísimos usos que puedes darles.