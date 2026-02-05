Elon Musk tiene una predicción para el futuro y no te va a gustar: todo el mundo se pregunta lo mismo

Según el informe «Un perfil de las personas mayores en España 2025: envejecimiento, salud y bienestar en cifras», una de cada cinco personas en España tiene más de 65 años, lo que en términos absolutos equivale a casi 10 millones de personas. «Las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (IN) indican que en 2045 la población mayor podría superar los 15,9 millones, lo que equivaldría al 29,2% del total de habitantes», detalla el Departamento Población del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). En este contexto, entra en juego la predicción de Elon Musk para el futuro: los robots humanoides impulsados por inteligencia artificial podrán ocuparse del cuidado de las personas mayores.

La propuesta de Musk, presentada en el Foro Económico Mundial de Davos, ha dado lugar a un amplio debate sobre si las residencias seguirán abiertas en las próximas décadas. Según el empresario, actualmente «no hay suficientes personas para cuidar a nuestros mayores», y las soluciones no son suficientes. Optimus, el robot humanoide desarrollado por Tesla, puede realizar tareas domésticas y de asustencia personal, y Musk anticipa un futuro donde el uso de este robot será tan habitual como el de la lavadora o el frigorífico hoy en día.

Optimus, el robot humanoide de Tesla

Musk afirmó que «si tuvieras un robot que pudiera cuidar y proteger a tus mayores, sería algo genial, algo que todo el mundo querría tener». Y añade: «Estos robots se podrían adaptar a cada individuo y ayudarle en las tareas que necesitase, limitándose a las necesidades de cada momento». Este enfoque no sólo busca mejorar la eficiencia, sino también ofrecer compañía a las personas mayores.

El robot Optimus es la gran apuesta de Tesla para resolver la escasez de mano de obra en múltiples sectores de actividad. Se trata de un robot humanoide diseñado para realizar tareas físicas de forma autónoma, gracias a la combinación de hardware avanzado y sistemas de inteligencia artificial. Su forma humanoide con dos brazos, dos piernas, manos con dedos articulados y una estructura pensada para moverse en entornos diseñados para personas le permite desenvolverse en el cuidado de los mayores: manipular objetos delicados, subir y bajar escaleras o ayudar a alguien a levantarse de la cama.

Las declaraciones del empresario han reavivado el debate sobre el futuro de las residencias. La idea de que cada familia pueda contar con un robot cuidador en casa plantea un cambio radical en el modelo actual. Lo que está claro es que, lo hace unos años parecía ciencia ficción, empieza a tomar forma

Musk ha explicado en varias ocasiones que el objetivo es que Optimus pueda «hacer cualquier cosa que un humano no quiera hacer». En el caso de las personas mayores, esto incluiría desde tareas básicas del día a día hasta funciones de supervisión y acompañamiento.

This is a great discussion by @elonmusk at the WEF in Davos on how Optimus will help the elderly. Our population is aging rapidly. Just the other day my grandmother fell and broke her hip. She lives by herself about an hour drive from me, so it’s difficult to be there all the… pic.twitter.com/PCDcaf0xys — Adam Lowisz X Meetup 🇺🇸🇵🇱🇪🇺🇬🇧🇺🇦 (@AdamLowisz) January 22, 2026

«Si llegamos a tener miles de millones de robots humanoides (y creo que los habrá), prácticamente todo el mundo en la Tierra tendrá uno y querrá tenerlo. Porque, ¿quién no querría un robot que, siempre que sea muy seguro, pueda vigilar a tus hijos o cuidar de tus mascotas? En el caso de los padres ancianos, muchos amigos míos comentan lo difícil y caro que resulta atenderlos, y además no hay suficientes personas jóvenes para hacerse cargo de una población cada vez más envejecida. Por eso, contar con un robot capaz de cuidar y proteger a un familiar mayor sería algo extraordinario. Sería una ayuda increíble. Estoy convencido de que ese futuro llegará y, en general, soy muy optimista: creo que nos dirigimos hacia una etapa de enorme abundancia, lo cual es realmente fascinante. Sin duda, estamos viviendo el momento más interesante de la historia», afirmó Musk.

Berry Billingsley, directora de IA en la Universidad de Swansea, señaló que la apariencia humanoide también influye en cómo las personas perciben la inteligencia y la cercanía emocional del robot. En el caso de los adultos mayores, esto puede resultar especialmente atractivo para quienes buscan mantener su independencia frente a la soledad.

Sin embargo, la propuesta también plantea algunas cuestiones sociales y éticas. Expertos advierten que delegar el cuidado en máquinas podría debilitar los vínculos humanos si no se diseña con criterios sociales claros. Billingsley remarca que más allá de la tecnología, los robots pueden complementar el rol de la familia y la comunidad, pero nunca deberían reemplazarlo.

«Venderemos robots humanoides al público cuando tengamos total confianza en su fiabilidad, su seguridad y en que puedan hacer muchas cosas diferentes», dijo Musk. Optimus estará a la venta al público a finales de 2027 y costará entre 20.000 y 30.000 dólares.