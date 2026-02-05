La rotura de una tubería provoca la suspensión del metro que une las terminales del aeropuerto de Barajas

La rotura de una tubería en la Avenida de Logroño, en el distrito de Barajas, ha provocado este jueves un auténtico caos en las inmediaciones del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. La fuerza del agua desatada ha generado una riada que ha anegado el túnel de la M-13, obligando al corte de la línea 8 de Metro que conecta las terminales aéreas T1, T2, T3 y T4. También están cortados algunos de los accesos por carretera al aeropuerto madrileño como la M-14 de salida y el túnel de acceso a la Terminal 4.

El incidente, que ha pillado por sorpresa a miles de viajeros que se dirigían o salían del principal aeropuerto de España, se ha producido en plena jornada laboral, complicando notablemente la movilidad en una de las zonas más transitadas de la capital. Metro de Madrid ha recomendado coger el autobús 200 de la EMT desde Avenida de América para llegar al aeropuerto.

Desde Canal de Isabel II han confirmado la avería en la red de distribución y han asegurado que sus técnicos están trabajando contrarreloj para resolver la incidencia. Según fuentes de la compañía pública, se espera que la reparación esté completada sobre las 15:00 horas de esta tarde.

La empresa ha tenido que interrumpir el suministro de agua en la zona afectada para proceder con los trabajos de urgencia. Como medida paliativa, Canal de Isabel II ha anunciado que distribuirá contenedores con botellas de agua en el área «a disposición de los vecinos siempre y cuando no se restablezca el suministro».

La suspensión de la línea 8 de Metro supone un grave contratiempo para los pasajeros que dependen de este transporte para llegar al aeropuerto, especialmente en un momento de alta afluencia de viajeros. Las autoridades recomiendan buscar alternativas de transporte y prever retrasos en los desplazamientos hasta que se normalice la situación.