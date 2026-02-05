Detenida por enviar dos hombres a su ex novio para que le amenazaran: «Te vamos a reventar a puñetazos»

La Policía Nacional ha detenido en el municipio mallorquín de Manacor a una mujer por enviar a dos hombres a su ex pareja para que le amenazaran si no retomaba la relación con ella.

Todo arrancó el pasado martes cuando la ahora arrestada se personó en dependencias policiales para interponer una denuncia contra su ex pareja por coacciones. La mujer relató a los agentes que su ex novio le había estado enviando un centenar de mensajes de texto y llamadas telefónicas tras haber finalizado la relación sentimental entre ambos. Además, la denunciante también informó que había recibido llamadas desde números ocultos por parte del que fue su compañero sentimental.

En un momento dado, los agentes policiales fueron alertados de que dicho varón se encontraba en esos momentos en las inmediaciones de la comisaria. Tras esto, los policías se desplazaron hasta el lugar indicado, donde localizaron al individuo denunciado.

Sin embargo, cuando la Policía Nacional se entrevistó con el hombre, el caso dio un vuelco total. El denunciado informó que desde principios del mes de enero, había interpuesto dos denuncias contra su ex mujer, por amenazas y malos tratos. Aseguró que durante un viaje al extranjero había sido agredido físicamente por ella.

Continuando con sus manifestaciones, el varón informó como su ex pareja se había personado en casa de un familiar suyo, donde le amenazó verbalmente diciéndole “si no vuelves conmigo te denuncio por malos tratos”.

Posteriormente a estos hechos, el varón informó que días atrás fue abordado por dos hombres, estos se dirigieron a él y le espetaron en tono amenazante; “sabes lo que pasa, porque estamos aquí, tu ex novia nos ha enviado y nos ha pagado para que te peguemos”, “te veníamos a pegar pero no lo vamos a hacer, vete de la isla, deja a tu novia en paz, la próxima vez que te pillemos por aquí te vamos a reventar a puñetazos”.

Por si fuera poco, el hombre manifestó a los agentes que desde que puso fin la relación sentimental con su ex pareja, esta no había dejado de amenazarle y hostigarle. De hecho, por momentos llegó a temer seriamente por su integridad física y la de sus familiares, y que la situación se había vuelto insostenible para él.

Por todo ello, y oídas las manifestaciones del individuo, los agentes volvieron al interior de la comisaría donde permanecía la presunta autora, en ese momento procedieron a la detención de la misma por un delito de amenazas en el ámbito familiar.

Los agentes continúan con las gestiones policiales tendentes a la localización e identificación de los dos varones autores de las amenazas, no descartándose nuevas detenciones.