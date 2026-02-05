Inda: «Hemos pasado del AVE al BAVE, la Alta Velocidad Española es ahora la Baja Velocidad Española»

El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, criticó las medidas que se han tomado con los trenes de alta velocidad en España tras el trágico accidente de Adamuz en el que murieron 46 personas. Una de esas medidas es reducir la velocidad de los trenes en numerosos tramos de la red ferroviaria nacional.

Inda cree que la Alta Velocidad Española ya se debería llamar de otra forma: «Hemos pasado del AVE al BAVE, la Alta Velocidad Española es ahora la Baja Velocidad Española».

El periodista no entiende todavía cómo continúa en el cargo el ministro de Transporte, Óscar Puente, después de lo ocurrido aquel fatídico domingo 18 de enero de 2026. «Un accidente que fue culpa del mal mantenimiento de las vías era motivo, más que suficiente, para la dimisión o destitución de Puente», afirmó Inda en El programa de Ana Rosa de Telecinco.

«Pero es que además, se ha cargado Rodalíes, las mercancías están entrando con cuentagotas en España… y Puente sigue ahí», continuó Inda. Por último, el director de OKDIARIO destacó la actividad que ha dejado de hacer Puente desde hace un tiempo: «Eso sí, ahora ya no tuitea».