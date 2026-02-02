Adif ha pedido a Renfe, Iryo y Ouigo que suspendan los últimos servicios de alta velocidad en la línea entre Madrid y Barcelona, «con el objetivo de disponer de un adecuado espacio de tiempo en horario nocturno para la realización del mantenimiento de la infraestructura ferroviaria», explican desde la gestora de infraestructuras.

Fuentes de la empresa pública que gestiona la red ferroviaria explican que esta medida se pondrá en marcha a partir de este mismo lunes, 2 de febrero, y únicamente en este corredor entre Madrid y Barcelona.

Desde Adif señalan que estos trenes estaban llegando a destino más tarde de lo habitual y dentro de la denominada «banda de mantenimiento», el horario nocturno que se destina a revisión y reparación de la infraestructura.

Limitaciones de velocidad y retrasos

Desde el accidente de Adamuz (Córdoba), los maquinistas de los trenes están reportando muchas más incidencias en las vías a Adif, lo que obliga a imponer reducciones temporales de velocidad por seguridad.

Estas restricciones de velocidad están provocando retrasos constantes en la red, hasta el punto de que los últimos trenes de cada día llegan de madrugada, ya dentro del tramo horario que Adif utiliza para realizar las labores de mantenimiento.

Entre estos trabajos se encuentra, precisamente, la verificación de las incidencias reportadas por los maquinistas, por lo que si no da tiempo a realizarla, al día siguiente se mantienen las limitaciones de velocidad y vuelve a generar el mismo problema.