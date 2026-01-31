Adif contrató a la empresa que avaló la soldadura de Adamuz pese a ver su oferta «anormalmente baja»

Adif adjudicó el control de las obras de la alta velocidad Madrid-Sevilla, en las que se incluye el tramo de Adamuz (Córdoba), a una empresa cuya oferta incurrió en «baja temeraria», es decir, con dudas sobre su viabilidad. El contrato firmado tenía un presupuesto de 3,1 millones, que posteriormente tuvo que ser incrementado a 3,7. La empresa adjudicataria, Ayesa, se encargó de supervisar las soldaduras de la línea tras su reforma «integral», entre ellas, la que ahora se investiga como causa del accidente en el que murieron 45 personas.

El contrato -Asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras contenidas en los proyectos de renovación y mejora de la superestructura en la LAV Madrid-Sevilla- exigía a la empresa contar con dos técnicos de soldaduras, con dedicación exclusiva, más de 10 años de experiencia y formación demostrable, que además debían aportar una relación de sus obras y actuaciones como inspector de soldaduras.

Mejor nota

Ayesa recibió la mejor nota en la valoración técnica de los criterios no evaluables mediante fórmulas, en los que se puntuaba la memoria y programa de trabajos, la calidad, las actuaciones medioambientales y la tecnología. Cabe destacar que Adif otorgó mayor peso en este baremo a las medidas ecologistas que a la calidad de los trabajos, ocho puntos por cuatro.

El adjudicador elogió el proyecto de la empresa, «completo, detallado y coherente», así como los controles de calidad programados, «muy pormenorizados», y el sistema de gestión medioambiental.

Sin embargo, Ayesa presentó un presupuesto por debajo de lo estimado, que mereció la calificación de «baja temeraria», esto es, con «valores anormales o desproporcionados». Adif requirió una justificación y la empresa respondió con un informe detallado, al que ha tenido acceso OKDIARIO, en el que justificaba su propuesta, con un detallado desglose de gastos de personal, logística y transporte. El coste de cada técnico de soldaduras era de 16,51 euros por hora. Vista la documentación, Adif concluyó que «la viabilidad» de la oferta quedaba «demostrada».

De esta forma, Ayesa se hizo con el contrato, con un presupuesto final de adjudicación de 3.149.466,32 euros. Dos años después, Adif aprobó una ampliación presupuestaria, que incrementó esta cuantía en 622.497,02 euros.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) se centra en la soldadura del tramo de Adamuz que une un carril de 1989 con otro de 2023 como causa del siniestro que, el pasado 18 de enero, provocó la muerte de 45 personas y decenas de heridos.

El contrato de la obra exigía la revisión de las soldaduras, que fueron ejecutadas por la empresa Maquisaba. Se trata de tres tipos de inspecciones: visual, geométrica y dinámica. La empresa Ayesa firma las actas de revisión, que avalan la soldadura que ahora se investiga.

El ministro Óscar Puente ha defendido que la vía en la que se produjo el accidente había pasado todas las revisiones y que, aunque se hubiera auscultado un día antes del accidente, «no se habría visto nada».

«La auscultación no nos hubiera ofrecido ninguna información relevante. Por eso, cuando yo he hablado de lo que ha sido un accidente extraño, no me estoy refiriendo, como alguno pensó, a ningún sabotaje, aunque esa hipótesis tampoco se ha descartado en ningún momento, pero no es la plausible ni la que en este momento ocupa el lugar principal. Lo que digo de extraño es que es un accidente que realmente, aparentemente, parece muy difícil de detectar», ha defendido estos días.

La investigación está en marcha. Pero el propio Iñaki Barrón, presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, ya ha avanzado que «todo parece evidenciar que la causa principal» del accidente de Adamuz «ha sido la rotura de una soldadura». Barrón ha precisado que «juntar dos carriles de épocas distintas, en principio, no es causa de ningún tipo de anormalidad». «Siempre que se haga bien».