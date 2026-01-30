Adif da dos fechas distintas de la única «inspección a pie» de la vía de Adamuz

Adif ha ofrecido dos fechas distintas de la realización de la «única» revisión a pie de la vía de Adamuz (Córdoba). Se trata de una prueba para inspeccionar el estado de la vía con prospecciones realizadas a mano o con carros manuales. En estas inspecciones se revisan carriles, traviesas, balasto, sujeciones, geometría, cerramientos, entorno, drenajes, desmontes, terraplenes, viaductos, túneles, pasos superiores y muros, entre otros.

En el informe facilitado por el administrador ferroviario figuran dos fechas distintas de realización de esta prueba: el 5 de octubre y el 5 de noviembre de 2025. En la nota de prensa remitida por el Ministerio de Transportes se da por buena la de octubre. No obstante, la anécdota revela la improvisación en las explicaciones ofrecidas estos días sobre la tragedia.

Auscultación ultrasónica

Las vías, según ha informado el Gobierno, se terminaron de renovar en mayo de 2025. Según Transportes, desde junio de ese año se han realizado varios controles, «todos ellos con resultado positivo»: dos auscultaciones geométricas para comprobar el estado de los parámetros de vía -el 9 de septiembre y el 13 octubre- cinco auscultaciones dinámicas que miden la respuesta del material rodante al interaccionar con la vía, para conocer los defectos que pueden afectar al confort y/o seguridad de la marcha –el 26 de junio, el 8 de septiembre, el 13 y el 15 de octubre y el 21 de noviembre–; la mencionada inspección y vigilancia a pie de vía; una inspección de desvíos –el 7 de enero–, y una auscultación de la vía con ultrasonidos, realizada el 10 de noviembre.

El Ejecutivo no ha mostrado el documento sobre esta última prueba y su resultado. Lo único que sí ha aportado es el que acredita que la soldadura fue revisada con ultrasonidos un mes después de su construcción. De hecho, Adif reconoce que «la última inspección se hizo durante su construcción», el 25 de junio de 2025.

Vía «renovada»

No es la única contradicción en las explicaciones ofrecidas por el Gobierno sobre la tragedia. El propio Óscar Puente aseguró que la vía estaba «completamente renovada». Sin embargo, el presidente de Adif, Luis Pedro Marco, lo desmintió en una comparecencia con el ministro, admitiendo que la recta en la que se rompió el carril se había renovado «por partes». Marco reconoció también que la soldadura que ahora se investiga como causa del descarrilamiento unió una vía antigua –de 1989– con otra de 2023 instalada el año pasado.

Puente ha defendido que la vía en la que se produjo el accidente había pasado todas las revisiones, y que, aunque se hubiera auscultado un día antes del accidente, «no se habría visto nada».

«La auscultación no nos hubiera ofrecido ninguna información relevante. Por eso, cuando yo he hablado de lo que ha sido un accidente extraño, no me estoy refiriendo, como alguno pensó, a ningún sabotaje, aunque esa hipótesis tampoco se ha descartado en ningún momento, pero no es la plausible ni la que en este momento ocupa el lugar principal. Lo que digo de extraño es que es un accidente que realmente, aparentemente, parece muy difícil de detectar», ha defendido estos días el ministro.

La investigación está en marcha. Pero el propio Iñaki Barrón, presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, ya ha avanzado que «todo parece evidenciar que la causa principal» del accidente de Adamuz «ha sido la rotura de una soldadura». Barrón ha precisado que «juntar dos carriles de épocas distintas, en principio, no es causa de ningún tipo de anormalidad. Siempre que se haga bien».