Puente no sabe cómo salir del lío: «La renovación integral de una vía no significa levantarla entera»

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha demostrado este jueves, en su comparecencia en el Pleno del Senado, que no sabe salir del lío en el que él mismo se metió al respecto de la vía rota que provocó el accidente de Adamuz (Córdoba). Puente ha dicho que «la renovación integral de una vía no significa levantarla entera», tratando de justificar sus anteriores palabras que, a su vez, contradicen a las primeras.

«Cuando se habla de una reforma integral en una línea de ferrocarril, lo que se quiere decir es que se interviene en todo su recorrido, de punta a punta», ha aseverado Puente en la Cámara Alta. «¿Sustituyéndolo todo? No. Sustituyendo aquellos elementos que técnicamente se considera necesario reemplazar para garantizar la durabilidad a futuro de la infraestructura», ha añadido el ministro.

La hemeroteca ha retratado a Óscar Puente en los últimos días, y el titular de Transportes ha intentado reforzar su último discurso después de asegurar primero que la vía rota de Adamuz se había renovado completamente y, días después, decir que «renovación integral» significa que sólo en algunas partes.

Puente, en una entrevista en La Sexta un día después del accidente de tren de Adamuz, dijo que la vía estaba «renovada completamente a partir del año 2021». Horas antes, en la primera rueda de prensa concedida tras el siniestro que causó 45 víctimas mortales, ya había asegurado lo mismo y que en la vía se habían invertido 700 millones. «No estamos hablando de una vía vieja no renovada, estamos hablando de materiales prácticamente nuevos», añadió.

El 21 de enero, Puente, en otra comparecencia pública, habló de una «vía recién renovada que ha pasado cuatro inspecciones en los últimos tres meses» y descartó categóricamente como causas de la rotura «el mantenimiento», la «obsolescencia» y «la falta de controles».

Sin embargo, en una entrevista el lunes 26 en La 1, con Silvia Intxaurrondo, Puente cambió su discurso y quiso «aclarar» que en el tramo de la vía roto que provocó el siniestro había «otros raíles, otros tramos de la época inicial de puesta en marcha del tren de alta velocidad Madrid-Sevilla», que data de 1992. Así, negó que desde el Gobierno hayan «mentido» cuando se ha hablado «de una renovación completa o integral» de la vía.

«Se revisa y se sustituyen todos aquellos elementos que técnicamente se considera que deben ser sustituidos. Hay mucho tramo de vía que corresponde con el tramo original. ¿Por qué? Porque se ha considerado que no era necesario sustituirlo», añadió en un discurso parecido al de este jueves, pero que dista de los primeros, en los que ya se metió en un importante lío del que no parece saber, o poder salir.