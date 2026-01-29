Puente se victimiza para presumir de gestión: «Desde el accidente sólo duermo tres horas al día»

Óscar Puente ha defendido este jueves su gestión, al frente de la cartera de Transportes tras el trágico accidente ferroviario de Adamuz, asegurando que desde el pasado domingo no ha dormido prácticamente nada. «No sé si he dormido tres horas al día», se ha lamentado el ministro ante el pleno del Senado para acto seguido atacar a la oposición ante las críticas recibidas: «Yo sé que ustedes duermen a pierna suelta en cualquier circunstancia».

Durante su intervención Puente ha reconocido la «descoordinación» vivida durante la semana del accidente, aunque se ha apresurado a señalar a Gobiernos anteriores al decir que «las causas, los orígenes, desde luego no están en el tiempo presente».

«En el tiempo presente se está haciendo todo lo posible por solventar el problema que tiene en este momento Rodalies, que nadie niega. Dicen que no hacemos autocrítica, nunca hemos negado la situación de Rodalies de Cataluña», ha defendido airado el ministro, quien ha dicho que ha enviado a su equipo al completo para verificar la situación de los trenes en Cataluña.

Puente, que durante su intervención ha pedido a su grupo parlamentario que no le aplaudiera por respeto al asunto tratado cuando casi arrancaba un aplauso, ha defendido que no ha mentido ni ocultado información, tras las críticas de la oposición. «Aquí ni se ha mentido ni se ha ocultado información. Las actuaciones de renovación y modernización no se definen de manera genérica, ni política. Se definen en proyectos constructivos y conforme a la normativa ferroviaria. ¡Qué patas más cortas tendría una mentira al decir públicamente lo contrario de lo que dicen los documentos públicos!», ha argumentado.

En cuanto a las inversiones, ha admitido que la red ferroviaria sí ha sufrido un déficit de inversión, pero durante los Gobiernos anteriores del PP, que ha cuantificado en 30.000 millones de euros, en función de lo que se invertía en 2009 frente a lo que se dejó de invertir entre 2012 y 2017, año este último en el que la inversión se reducía a 1.700 millones, en contraste con los 5.000 millones de 2025.

«Se escudarán en la crisis económica. Yo no sé si faltaron los recursos, lo que sí tengo claro es que la decisión política no estaba, porque si no había dinero, al menos sí se podían haber preparado los proyectos para que cuando lo hubiera, pudiéramos acelerar la inversión. Sin embargo, se dejaron caducar las declaraciones de impacto ambiental, como la de la línea a Extremadura», ha lamentado.