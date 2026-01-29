El PP resume la gestión de Óscar Puente ante la tragedia de Adamuz: «Desprecio, soberbia y opacidad»

Antonio Silván, portavoz adjunto del PP en el Senado, ha lamentado este jueves que el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero fue la «crónica de una tragedia anunciada», puesto que el Gobierno de Pedro Sánchez no escuchó las voces de alerta de maquinistas, usuarios y el propio Grupo Popular en la Cámara Alta, que se interesó por el estado de este tramo.

En respuesta al ministro de Transportes, Óscar Puente, Silván ha resumido así su gestión de estos días: «Desprecio, soberbia y opacidad», ha enfatizado, remarcando que este jueves fue citado al Senado «no por un tuit, sino por mentir».

Silván ha denunciado que Puente asegurara que «la vía estaba completamente renovada», cuando sólo se hizo la reforma en algunos tramos (la soldadura que falló unía un raíl antiguo con uno nuevo que se fracturó). «¿Dónde están los 750 millones?», le ha preguntado sobre el presupuesto del que alardea el ministro.

Asimismo, el senador del PP también ha reprochado al titular de Transportes que hablara de auscultación por ultrasonidos en el mes de noviembre, y luego dijera que fue en septiembre. «No puede equivocarse siempre en lo que conviene a su relato. ¿Qué pretendía tapar?», ha lanzado Silván a Puente.

Sobre la soldadura que se rompió, el senador del PP ha reclamado su «trazabilidad completa» en tanto se investiga como posible causa del descarrilamiento. «Es la soldadura más cara y frágil de la historia de España», ha afirmado, comparándola con la soldadura «sólida» que une a Puente a su jefe de filas, Pedro Sánchez, ausente en el Pleno extraordinario de este jueves pese a estar citado para su comparecencia.

El representante del PP ha criticado que el ministro «ha ido cambiando de versión como quien cambia de chaqueta» sobre el origen del siniestro ferroviario, esgrimiendo «de todo» menos «admitir lo más probable», que es la «renovación parcial y el mantenimiento deficiente» de la infraestructura.

«El bulo es usted»

«El bulo es usted», ha reprochado también Silvan al ministro, después de que éste en su intervención inicial atacara a la prensa de protagonizar una «avalancha de desinformación» en estos días.

Lejos de ofrecer nuevos datos y aclarar las dudas todavía existentes sobre los motivos del siniestro que provocó la muerte a 45 personas el pasado 18 de enero, Puente desplegó este jueves todo un contraataque contra la oposición y la prensa crítica, acusándoles de «trasladar la imagen falsa de un Estado en el que nada funciona, y sembrar el miedo para hacer digeribles discursos totalitarios».

Frente a esta deriva de Puente, Silván ha dicho que «aquí sólo caben dos opciones». «O usted no sabía el estado real de la infraestructura y mintió por instinto político. Eso le convierte en un ministro incompetente. O usted sí lo sabía y mintió para proteger al Gobierno. Esto lo convierte en un ministro indigno. En cualquiera de los dos casos, usted debe dimitir. Tiene la obligación moral de dimitir», ha espetado.