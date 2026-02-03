Eduardo Inda: «Este Gobierno ha conseguido que sea más rápido ir en autobús que en el AVE»

El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, ha denunciado la polémica bajada de velocidad del AVE asegurando que, en la situación actual, «vas más rápido en el autobús que en el AVE». Una afirmación con la que quiso poner el foco en el deterioro del servicio ferroviario de alta velocidad, tradicionalmente presentado como uno de los grandes logros de las infraestructuras en España.

Las declaraciones se producen en pleno debate por la decisión de reducir la velocidad de los trenes en varios tramos, una medida que el Ministerio de Transportes ha tomado tras el fatídico accidente de dos trenes en Adamuz.

Inda enmarca esta situación dentro de una crítica directa a la gestión del Gobierno, al que acusa de haber convertido el AVE en un servicio menos competitivo y fiable. Según sostiene, la combinación de incidencias técnicas, falta de inversión y decisiones políticas erróneas está pasando factura a un medio de transporte clave para la movilidad.

La controversia sobre la bajada de velocidad del AVE ha reavivado el debate público sobre el estado real de las infraestructuras ferroviarias y su impacto en ciudadanos y empresas, en un momento en el que la alta velocidad deja de ser sinónimo de rapidez y eficiencia para muchos viajeros.