Los ferroviarios apuntan a una negligencia del Gobierno en Adamuz: «En 5 horas de noche se hacen 2 soldaduras, no 7»

Los ferroviarios apuntan a una negligencia del Gobierno de Pedro Sánchez, a través de Adif, en la tragedia de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero, argumentando que si una soldadura de raíles -como la que presuntamente falló en este siniestro- requiere dos horas de trabajo nocturno como mínimo, no se pueden acortar los tiempos para hacer más soldaduras en la llamada «Banda de Mantenimiento».

Así lo señalan desde el Sindicato Ferroviario (SF), subrayando que «si, en teoría, hacer una soldadura requiere de un proceso de dos horas, en una Banda de Mantenimiento de 5 horas sólo podrás hacer 2 soldaduras, no 7 acortando los tiempos de calentamiento y enfriamiento o permitiendo el paso de circulaciones antes de tiempo».

Por «Banda de Mantenimiento» se entiende el espacio de tiempo de la noche en que no circulan trenes comerciales por la vía de alta velocidad y que se aprovecha para la renovación de los carriles. Cabe remarcar que, a diferencia del proceder en otros países, el ministro de Transportes del Gobierno de España, Óscar Puente, se ha jactado de reformar la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla sin cortar el tráfico de pasajeros, pues tales trabajos de mantenimiento y de inspección se efectuaron de madrugada.

Según documentación oficial del plan de obra del tramo de Adamuz, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, Adif indicó que «con la vía bateada y perfilada se puede soldar el carril y realizar la liberación de tensiones del carril, mediante soldadura aluminotérmica».

«Debido a la utilización de barras de 270 m de carril, las soldaduras se encuentran muy espaciadas, lo que dificulta el traslado de todo el utillaje necesario, se contempla un rendimiento máximo de 6 soldaduras por noche», precisó.

En cuanto a la estabilización dinámica, recogió que «una vez finalizados los trabajos de tratamiento de la plataforma, y con el carril soldado, pasará el estabilizador dinámico de vía, para lograr el asentamiento de la vía y poder levantar las limitaciones de velocidad. Para esta actividad se ha contemplado un rendimiento de 1.000 m/hora», añadió el operador ferroviario.

Junto a ello, Adif agregó: «Al igual que en la fase de trabajos de desmantelamiento de la vía existente, se deberá ripar la catenaria para evitar que sea golpeada por la maquinaria de obra, además de la retirada del cable LZB y la protección de las canalizaciones».

Asimismo, el Sindicato Ferroviario también ha denunciado que «los inspectores de soldaduras de Adif no dispongan de material ni herramientas para sus inspecciones» y que las «mismas empresas que sueldan sean las que certifican que el trabajo está bien hecho».

«Auditorías independientes»

Para estos ferroviarios, «es imprescindible investigar y erradicar cualquier tipo de corrupción que se pueda haber producido en el ámbito del mantenimiento y en las renovaciones de vía, con auditorías independientes que verifiquen que los contratos se han cumplido en todas sus especificaciones técnicas, que los materiales utilizados son los adecuados, que las inspecciones de control se han hecho de manera correcta y exhaustiva» o que «los partes de trabajo firmados y los certificados emitidos son fiel reflejo del trabajo realizado».

Además, el Sindicato Ferroviario defiende la necesidad urgente de «internalizar todos los mantenimientos, los de la infraestructura de cualquier ancho y los de los vehículos de cualquier tipo, incrementado las plantillas de Adif y el Grupo Renfe, teniendo en cuenta las circunstancias del personal que en estos momentos realiza estas actividades en empresas privadas», como las encargadas de realizar y revisar la soldadura que habría fallado en Adamuz.

De esta manera, el SF reclama que se arbitren «medidas de méritos en los procesos de selección, recuperando el control y la coordinación de los mantenimientos por parte de las empresas públicas».

Por todas estas cuestiones, el Sindicato Ferroviario llamó a participar este martes en una concentración de protesta frente al Ministerio de Transportes que dirige el socialista Óscar Puente. Además, los ferroviarios han convocado huelgas de 24 horas para los próximos 9, 10 y 11 de febrero.