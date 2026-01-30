Puente presume ahora de reparar la vía de Adamuz con la misma empresa que soldó los raíles de la tragedia

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, el socialista Óscar Puente, ha presumido este viernes en redes sociales de las obras de reparación de la vía de la tragedia de Adamuz (Córdoba), publicando fotos de maquinaria de la misma empresa que realizó la soldadura que presuntamente falló en el punto kilométrico 318 de la línea de AVE Madrid-Sevilla.

En las imágenes puede verse maquinaria de la empresa gallega Maquisaba, la misma del soldador que realizó dicha unión aluminotérmica de un raíl antiguo y uno nuevo, siendo este último el que se desprendió de la vía y provocó el descarrilamiento del tren Iryo y su posterior colisión con un Alvia en sentido contrario, dejando 46 víctimas mortales.

El propio Puente difundió el nombre de la compañía soldadora, Maquisaba, la misma que aparece en las fotos de este viernes, en su comparecencia de prensa del pasado 23 de enero en el ministerio. En esta rueda de prensa, se proyectó el acta de inspección Visual y Geométrica de dicha soldadura, un documento que llevó el sello del operador ferroviario Adif y de la empresa supervisora Ayesa. Aquí aparecía que fue Maquisaba la firma que se encargó de la soldadura.

«Ya han empezado los trabajos de reparación en Adamuz con la retirada de traviesas y carriles sobre la plataforma y actuaciones previas al tendido de la catenaria. Una veintena de vehículos y cerca de 40 técnicos de Adif están sobre el terreno», ha señalado en Puente en redes sociales.

Según consta en los pliegos de contratación de Adif, estas soldaduras tendrían un periodo de garantía de tres años, por lo que si la junta que supuestamente falló el pasado 18 de enero de 2026, se hizo el 25 de mayo de 2025 -según indica el propio acta de inspección que difundió Puente-, todavía estaría en periodo de garantía.

Maquinaria de Maquisaba en la vía de Adamuz tras el accidente. (Foto: @oscar_puente_)

La supervisión de estas soldaduras en el tramo de Adamuz fue encargada por Adif a la ingeniería sevillana Ayesa, que dio el visto bueno a las 114 soldaduras realizadas por Maquisaba, que trabajó mano a mano con la UTE formada por Ferrovial, OHL, FCC y Azvi, en la que recayó la «mejor integral» de esta infraestructura.

El pasado miércoles, el ministro de Transportes anunció que Adif ya había recibido la autorización judicial para trabajar en la reconstrucción de la línea Madrid-Sevilla a su paso por Adamuz. Puente dijo entonces que la reapertura de la circulación tendrá lugar en un plazo aproximado de 10 días naturales, a contar desde el miércoles 28 de enero.

Mensaje de Puente este viernes en redes sociales.

Este mismo viernes, mientras Puente publicaba esas imágenes de renovación de la vía de Adamuz, se ha conocido que el número de víctimas mortales en este accidente ha ascendido a 46. Una mujer herida como consecuencia de este siniestro ferroviario ha fallecido en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Reina Sofía de la capital cordobesa, donde permaneció ingresada desde el día del suceso, según han informado fuentes sanitarias.

Esta vecina de La Palma del Condado (Huelva) permanecía ingresada en la UCI Hospital Reina Sofía de Córdoba desde el día del accidente por politraumatismo y afectación en los pulmones, recoge Ep.

De este modo, es la tercera víctima mortal de La Palma del Condado del accidente, ya que un matrimonio de esta localidad onubense también perdió la vida en el siniestro. Por su parte, el número actualizado de heridos hospitalizados todavía se sitúa en 16 personas (15 adultos y un niño).