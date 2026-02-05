André Alonso, experto en plantas, tiene el truco definitivo: «Así dejaron de morirse mis plantas»

El uso de carbón vegetal y biochar en los sustratos para plantas se ha convertido en una práctica cada vez más habitual entre los aficionados y profesionales de la jardinería. André Alonso, uno de los mayores expertos en este tema en redes sociales, asegura que añadir este ingrediente al sustrato es esencial para que las plantas crezcan fuertes y sanas. Cabe señalar que la mayoría de problemas en plantas de interior se deben a la mala aireación del sustrato y a un exceso de riego, dos aspectos que favorecen la proliferación de hongos y bacterias.

Pero, ¿qué papel juega el carbón vegetal en este contexto? Si bien es cierto que no evita completamente los problemas que se derivan de un mal riego, sí reduce de manera considerable el riesgo de que una planta muera por asfixia radicular. Ahora bien, este ingrediente hay que utilizarlo con cuidado, sin superar nunca el 5% o, como máximo, el 10% de la cantidad total de sustrato. Ésta es la proporción ideal para aprovechar sus beneficios sin alterar las condiciones químicas del suelo.

El truco para que dejen de morirse las plantas

#plantasdecorativas ♬ sonido original – Andre – la reina plantil 🌱 @andrealonsorc Publi ✨Reina 🌿 hoy vengo a hablarte de algo que está cambiando la forma en la que preparamos nuestros sustratos: el carbón vegetal y el #biochar 🖤🌱 Y sí, mis amigos de @flowerjardineria ya lo están integrando directamente en su sustrato base, y esto es una fantasía plantil real. ¿Por qué? Porque el carbón no es postureo, es ciencia del suelo: mejora la aireación, ayuda al drenaje, retiene nutrientes sin encharcar, estabiliza la microbiología del sustrato y crea un entorno mucho más sano para las raíces. Menos pudrición, menos hongos oportunistas, más raíces fuertes, más crecimiento real. Lo mejor de todo es que ahora ya no tienes que complicarte la vida: usas un #sustrato base que ya viene con biochar y desde ahí lo tuneas a tu gusto como buena reina plantil un poco de perlita para oxigenar, vermiculita para retención, corteza de pino para estructura… y listo. Sustrato vivo, equilibrado y pensado para raíces felices 🪴✨ Esto no va de modas, va de entender cómo funciona un buen medio radicular. Y eso, reina, es puro sustrato mágico y puro #plantlover consciente 💚😂 Cuéntame ¿ya usas carbón en tus mezclas o sigues team “sustrato sin ciencia”? 😏🌱 #plantasdeinterior

«Mis plantas dejaron de morirse cuando empecé a usar esto. Bueno, quizá suene exagerado, pero lo cierto es que he reducido muchísimo el riesgo de pudrición desde que utilizo carbón en mis sustratos. El carbón ayuda a absorber compuestos nocivos, mejora la aireación y evita ambientes estancados donde pueden aparecer hongos y bacterias que ponen en peligro a las plantas. Eso sí, si no se usa correctamente, puede elevar demasiado el pH y causar problemas, ya que el carbón puede «robar» micronutrientes y provocar deformaciones.

Para emplearlo bien, lo ideal es añadir entre un 5 y un 10 % de carbón en la mezcla del sustrato, aunque calcular esa cantidad no siempre es fácil. Por eso, ahora utilizo un sustrato que ya incluye la proporción adecuada y además contiene biochar, un biocarbón producido a partir de restos de biomasa, con una estructura dura, porosa y rica en carbono. Este tipo de sustrato actúa como refugio natural de microorganismos beneficiosos, como hongos, micorrizas, tricodermas y algunas algas marinas, aportando todos los beneficios del carbón sin poner en riesgo la planta», explica André.

Uno de los problemas más comunes en las plantas de interior es la pudrición de raíces. Esto ocurre cuando el sustrato está demasiado húmedo debido a un exceso de riego y a la falta de oxígeno. Este ambiente favorece la aparición de hongos y bacterias y las raíces, al estar sumergidas en agua y no tener suficiente oxígeno, se debilitan, y las plantas pueden morirse.

En este contexto, el carbón vegetal se ha convertido en el mejor aliado, ya que actúa como un filtro dentro del sustrato al ser un material poroso. Gracias a su estructura, puede absorber compuestos tóxicos, sustancias y restos de materia orgánica que podrían alterar el equilibrio químico del suelo. Además, favorece el drenaje y mejora la aireación interna.

Sin embargo, los expertos advierten que el carbón vegetal hay que utilizarlo con cuidado. Esto se debe a que el carbón, al tener propiedades absorbentes, puede «robar» algunos nutrientes esenciales, provocando problemas en las hojas y en el crecimiento general de la planta.

En los últimos años, el biochar ha surgido como una alternativa moderna y más segura. Se trata de un biocarbón producido a partir de restos de biomasa mediante procesos controlados, que mantiene la estructura porosa y rica en carbono del carbón vegetal tradicional, pero con mayor estabilidad y consistencia. El biochar mejora la aireación y el drenaje, sino que también crea un sustrato más equilibrado.