Poner un vaso de agua debajo de la cama antes de dormir: por qué cada vez más gente lo está haciendo

Para millones de personas en todo el mundo, dormir bien se ha convertido en un verdadero desafío. El estrés laboral, las preocupaciones familiares y el ritmo acelerado de la sociedad actual, sumado al uso constante del teléfono móvil, afectan a la calidad del sueño. Sin embargo, un buen descanso es fundamental para cuidar la salud tanto física como mental, razón por la cual estas personas buscan formas de tener un sueño reparador. Aquí entra en juego el Feng Shui, una filosofía ancestral que recomienda colocar un vaso de agua debajo de la cama antes de dormir.

Un ritual nocturno aparentemente sencillo, pero que tiene un gran simbolismo. Según esta práctica, el agua no es sólo un elemento natural, sino que actúa como conductor y neutralizador de energías. El Feng Shui considera que puede absorber energías negativas que afectan al descanso y, por ende, al bienestar emocional. Actúa como un «escudo energético», protegiéndonos de las influencias externas durante la noche y manteniendo un entorno más equilibrado y consciente.

Poner un vaso de agua debajo de la cama según el Feng Shui

En la filosofía china, el agua se relaciona con la abundancia, la purificación y la fluidez. Limpia los espacios de energías negativas, dando paso a lo positivo para que la vida fluya en armonía. Algunos expertos recomiendan potenciar el ritual de colocar un vaso debajo de la cama para tener un sueño reparador con otros elementos simbólicos, como un saquito de lentejas para atraer la prosperidad. Si bien es cierto que esta práctica puede parecer simple superstición, quienes practican el Feng Shui aseguran que se despiertan menos durante la noche y una sensación de mayor bienestar al despertar.

Además, el hecho de realizar un ritual antes de dormir genera una sensación de seguridad y control que ayuda al cerebro a relajarse, según diversos estudios psicológicos. Llenar el vaso de agua y colocarlo debajo de la cama se convierte en un acto consciente que nos conecta con nuestro entorno y con nuestro propio ritmo biológico. Este enfoque de atención plena es fundamental en un mundo saturado de ruidos, estímulos y obligaciones constantes como el actual.

Ahora bien, no basta con llenar el vaso de agua y colocarlo debajo de la cama para que este ritual surta efecto. Los expertos en Feng Shui ofrecen una serie de recomendaciones adicionales que conviene considerar:

En primer lugar, es requisito indispensable que el dormitorio esté ordenado y libre de objetos innecesarios. Según esta filosofía ancestral, el desorden estanca la energía y contrarresta el efecto del vaso de agua. Asimismo, es conveniente evitar el uso de vasos opacos o de plástico. Lo ideal es elegir un vaso de cristal transparente, que simboliza claridad y permite que la energía fluya sin obstáculos. Conviene cambiar el agua cada noche, ya que el agua estancada puede absorber malas energías y acumular negatividad. A la hora de realizar el ritual, se puede acompañar con música suave o respiración consciente para reforzar la intención positiva y la relajación para un mejor descanso.

El vaso de agua debajo de la cama representa un puente entre lo físico y lo simbólico. Según el Feng Shui, esta práctica ayuda a neutralizar energías negativas, favorece un ambiente más armonioso para lograr un descanso profundo y conectar con la energía del hogar.

Consejos para un dormitorio con buena energía

«¿Sabías que la decoración y la posición de los muebles en tu habitación influyen en tu energía y en cómo descansas? Aquí te dejo las seis reglas del Feng Shui para una habitación con buena energía. Número uno: posición de la cama. Coloca tu cama de forma que veas la puerta sin estar alineada directamente con ella; esto te dará sensación de seguridad y control. Número dos: orden y energía. El desorden bloquea la energía, así que mantén el espacio despejado y evita acumular objetos sobre la cama. Número tres: colores que calman. Opta por tonos neutros y suaves como el beige, azul, rosa palo o verde salvia, que invitan al descanso y a la paz interior.

Número cuatro: equilibrio visual. Asegúrate de que tus mesas de noche sean iguales a ambos lados de la cama; esto representa armonía en tu energía y en la relación de pareja. Número cinco: luz y ambiente. Usa luz cálida y evita luces frías; una lámpara tenue puede transformar tu descanso. Número seis: decoración emocional. Coloca elementos decorativos que te transmitan amor, paz y tranquilidad. Además, utiliza una cabecera sólida para sentir seguridad y estabilidad, y antes de dormir, di mentalmente con intención: «Hoy cierro mi energía para descansar y mañana despierto renovada», porque el Feng Shui también trabaja con la mente», explica Samantha Heras, diseñadora de interiores.