La AEMET confirma nevadas en estas zonas y precipitaciones de más de 200 mm: «Peligro extraordinario»

Precipitaciones de más de 200 mm, la AEMET confirma nevadas en estas zonas que obligan a activar todas las alertas. Estaremos muy pendientes de una serie de elementos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser posible. Será el momento de poner en práctica una serie de elementos que pueden ser claves. Este peligro extraordinario que tenemos por delante y que puede marcar esta recta final de la semana será el que los expertos vigilan.

Llega de nuevo una borrasca que está dispuesta a quedarse en nuestro país y hacernos pensar en una serie de elementos que, sin duda alguna deberemos tener en mente. De una forma que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Con la mirada puesta a unos cambios que serán los que nos afectarán de lleno en estas próximas jornadas. La lluvia de hoy es un episodio más de un invierno que está dispuesto a batir todos los récords, llega un importante cambio de tendencia que puede ser esencial en todos los sentidos. Un peligro extraordinario que puede cambiarlo todo.

Llega un peligro extraordinario que confirma la AEMET

Nos enfrentamos a una serie de elementos que pueden acabar siendo los que marcarán estos días que nos están esperando. Es momento de ver llegar una nueva borrasca que, sin duda alguna, podría acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días.

Un cambio de tendencia que puede ser el que nos marcará de cerca con algunas novedades que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Es momento de conocer un poco más qué es lo que nos está esperando en estos días en los que cada detalle cuenta.

Lo que puede pasar en estas jornadas es algo que podría sorprendernos y que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días. Las lluvias torrenciales y las precipitaciones que no paran de caer en días y días son un gran riesgo. En España llueve sobre mojado y en especial en estas zonas del territorio.

Llega unA importante alerta que se relaciona con un peligro destacado que podría acabar siendo el que nos afectará. Hay algunas zonas que pueden estar más en camino de esta nueva borrasca que parece que activará las alertas de la AEMET.

Las nevadas y precipitaciones de más de 200 mm activan la alerta de la AEMET

La AEMET se ha visto obligada a activar un aviso especial ante un nuevo episodio de lluvias intensas y hasta de nieve en cotas bajas. Estamos ante una serie de fenómenos que pueden cambiar por completo nuestro día a día, quizás no podemos salir de casa o la movilidad hacía el trabajo se ve afectada por estos avisos.

Tal y como explica la previsión del tiempo de la AEMET: «Para mañana jueves, las precipitaciones generalizadas y persistentes se mantendrán durante la primera mitad del día, con la Península bajo el efecto de un flujo húmedo y el paso de nuevos frentes atlánticos asociados a Leonardo. Las acumulaciones más significativas se darán en los entornos montañosos a barlovento del flujo del oeste y suroeste del Sistema Central, Meseta sur y noroeste peninsular. Continuará lloviendo de forma persistente en puntos de las Béticas, que ya habrían recibido mucha precipitación durante la jornada previa, con posibilidad de que a lo largo de ambos días se recojan localmente más de 300mm. Además, el paso de un frente frío y la posterior entrada de una masa fría postfrontal, dará lugar a precipitaciones en forma de chubasco que podrían ser localmente fuertes y venir acompañadas de tormenta con granizo en puntos del tercio oeste peninsular, especialmente en Galicia. No obstante, se espera que la variable más significativa de este día sea el viento, con rachas muy fuertes que podrán darse en amplias zonas del territorio, quedando al margen el tercio nordeste peninsular. En áreas montañosas de la mitad sur y en litorales expuestos de Alborán se superarán los 90 100 km/h. También arreciará el temporal marítimo en el Cantábrico, mientras que en el Mediterráneo se mantendrá en Alborán y se extenderá a Baleares».

Siguiendo con la misma previsión: «Durante el viernes 6, se espera que Leonardo comience a rellenarse progresivamente, si bien continuará su influencia sobre nosotros, aunque en menor medida, con precipitaciones en el seno de la masa fría postfrontal que afectarían principalmente a la vertiente atlántica peninsular y con menor probabilidad al entorno mediterráneo. Con la entrada de la masa fría también se espera que descienda la cota de nieve que se situaría por debajo de los 1000m en el cuadrante noroeste peninsular y entre 1200-1400m en el resto. El sábado 7, aun con incertidumbre, se espera la llegada de una nueva borrasca atlántica que daría lugar a una nueva intensificación tanto de las precipitaciones como del viento, especialmente sobre zonas del tercio sur muy afectadas en días previos. Podrían darse de nuevo precipitaciones persistentes a barlovento de las Béticas así como en el Sistema central, también en el entorno del Estrecho y en la fachada mediterránea andaluza. En cuanto al viento, es posible que se produzcan rachas muy fuertes en el tercio sur y sureste peninsular. Respecto al temporal marítimo, continuara siendo significativo en Galicia y Cantábrico, aunque con tendencia a mejorar a lo largo del día, mientras que en el Mediterráneo se espera que se mantenga».