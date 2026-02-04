No se salva casi ninguna parte de Castilla y León: la AEMET activa el «nivel máximo de aviso» por nevadas muy fuertes

La AEMET activa el nivel máximo de aviso por nevadas muy fuertes en Castilla y León, no se salva casi ninguna parte. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que puede ser clave y que, sin duda alguna, puede convertirse en este plus de buenas sensaciones. Un cambio de tendencia que puede ser el que nos acompañará en breve. En esta semana de febrero en la que el tiempo puede darnos más de un susto.

Castilla y León pueden acabar siendo una de las zonas en las que más ha nevado en estas últimas semanas. El corazón de España parece que se está helando de una manera que puede sorprendernos. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio en el que todo puede ser posible. Es importante estar pendientes de una previsión del tiempo en el que todo puede acabar siendo posible. El nivel máximo de aviso se activará ante unas nevadas que llegan con mucha fuerza en estas próximas jornadas que tenemos por delante y que puede ser esencial.

Castilla y León reciben la llegada de una buena borrasca

La borrasca Leonardo será la culpable de que tengamos que empezar a ver llegar un destacado cambio de tendencia que puede ser clave y que nos hará estar muy pendientes de un cielo en el que todo puede ser posible. Será el momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que será esencial en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Esta borrasca puede acabar convirtiéndose en el mejor aliado de un cambio que nos devolverá a un frío intenso que puede ser esencial en estas últimas jornadas. Es hora de saber un poco más lo que podría pasar ante un marcado descenso de las temperaturas que están llegando a toda velocidad.

Será el momento de recibir esta nueva borrasca que realmente puede cambiarlo todo. Con la mirada puesta a esta transformación que puede acabar de darnos una sorpresa inesperada en estas jornadas de cambios. Una de las partes más frías del país está viviendo un invierno en el que todo puede ser posible.

La llegada de una nueva borrasca hace que prácticamente toda la comunidad autónoma se encuentre mirando al cielo o esperando una importante alerta.

Nevadas muy fuertes activan el nivel máximo de la AEMET

El nivel máximo de la AEMET se activa ante las nevadas que llegan con fuerza, de una manera que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días en los que todo puede ser posible.

Tal y como nos explican desde la web la AEMET: «Nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles a moderadas, serán más frecuentes y probables de madrugada y por la noche, localmente pueden ser persistentes en el oeste. Cota de la nieve, de madrugada 800 a 900 metros en el norte y este y 1000 a 1200 metros en el resto, subiendo luego a 1600 a 2000 metros. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso moderado. Heladas débiles en cotas altas. Viento del suroeste, moderados con probabilidad de algunas rachas muy fuertes». Las alertas estarán activadas: «Nevadas de madrugada en el norte y este y en zonas de montaña. Deshielos por la tarde y noche».

Para el resto de España la situación no sería mucho mejor: «Los frentes asociados a la borrasca Leonardo mantendrán los cielos nubosos o cubiertos en la Península y Baleares, con algunos claros en zonas de la fachada oriental y en Baleares. Se darán precipitaciones generalizadas, poco probables en Cataluña, y cuyos mayores acumulados, con probables intensidad fuerte y persistencia, se darán en Galicia, tercio sur peninsular y montañas del oeste. Especialmente en Andalucía se espera que lleguen incluso a localmente muy fuertes, con acumulados que podrán superar los 200 litros en zonas de Cádiz y Málaga y los 150 l. en Granada y Jaén. Por otro lado irán con tormenta y ocasionalmente granizo en Galicia. La cota de nieve irá subiendo de suroeste a nordeste desde 800/1100 metros hasta superar los 1800/2000 m., exceptuando en el nordeste donde se quedará en 1500 m. Con ello se prevén nevadas con probables acumulados significativos durante la primera mitad del día en montañas del centro y norte peninsular así como áreas aledañas de la meseta Norte y nordeste de la Sur. En Canarias cielos nubosos o con intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso. Bancos de niebla en regiones de montaña y norte de ambas mesetas, con brumas frontales en amplias zonas de la Península. Temperaturas máximas con pocos cambios o en descenso en Baleares y tercio nordeste peninsular y en aumento en el resto. Mínimas en aumento en el tercio sur y extremo oeste peninsulares, localmente notable en el golfo de Cádiz, y con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en montaña de la mitad norte y sureste peninsular, moderadas en el Pirineo».