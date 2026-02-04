La borrasca Leonardo pone en alerta a Alicante: alerta amarilla por viento y lluvias

La AEMET ha decretado la alerta amarilla en la provincia de Alicante por fuertes rachas de viento en el litoral que se sucederán durante la primera hora de la mañana. La Agencia Estatal de Meteorología también ha avisado de precipitaciones en el interior y la mitad sur de la Comunidad Valenciana. También se ha confirmado una subida de las temperaturas para este miércoles 4 de febrero. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la alerta amarilla por viento y las lluvias en la provincia de Alicante.

La borrasca Leonardo pondrá en alerta a la provincia de Alicante este miércoles 4 de febrero por viento y lluvias. La AEMET ha confirmado la alerta amarilla desde las 03.00 horas de esta madrugada y hasta las 10.00 horas en el litoral norte y sur del sur de la Comunidad Valenciana por fenómenos costeros. Durante estas horas y puede que a lo largo de la mañana, se espera «viento del suroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de tres metros».

«Cielo nuboso con precipitaciones. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso generalizado. Viento flojo de componente oeste; a partir de mediodía, aumentará a moderado, sin descartar rachas fuertes o muy fuertes en el interior», informa la AEMET sobre las lluvias en la provincia de Alicante.

La AEMET también ha avisado de temperaturas máximas al alza en la provincia de Valencia, donde se llegará a los 21 ºC en la capital y Gandía. «Se esperan precipitaciones, más probables en el interior y mitad sur. Cota de nieve en el interior norte ascendiendo desde unos 1000-1200 m a primeras horas hasta más de 2000 m al final del día. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso generalizado, localmente notable», informa la AEMET.

En Castellón también se esperan precipitaciones en el interior, ascenso de la cota de nieve y también temperaturas en aumento, llegando a los 20 ºC en la capital de la provincia. En Morella los termómetros caerán hasta los 0 ºC durante las horas más frías de la noche.

Alerta por viento y lluvias en Alicante

«Temperaturas máximas en ascenso localmente notable en Valencia. No se descartan rachas fuertes o muy fuertes de componente oeste en el interior», avisa la AEMET sobre los fenómenos previstos en la Comunidad Valenciana.

La predicción del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología para este miércoles 4 de febrero es la siguiente:

Cielo nuboso con apertura de claros durante la tarde en la mitad norte. Se esperan precipitaciones, más probables en el interior y mitad sur. Cota de nieve en el interior norte ascendiendo desde unos 1000-1200 m a primeras horas hasta más de 2000 m al final del día. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso generalizado, localmente notable en el interior de Valencia. Viento flojo de componente oeste; a partir de mediodía, aumentará a moderado, sin descartar rachas fuertes o muy fuertes en el interior.