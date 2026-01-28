Cinco detenidos por el asalto violento a mano armada a una vivienda en la ciudad de Alicante

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro varones, uno de origen dominicano y tres españoles, y a una mujer, española, tras el asalto violento a una vivienda ubicada muy cerca del centro urbano de la ciudad de Alicante. En la operación policial han resultado intervenidas también cinco armas de fuego. Cuatro de ellas son las pistolas que aparecen en la imagen que ilustra esta información.

La intervención de la Policía Nacional se ha producido una vez que los agentes han recibido la denuncia de un varón. El hombre había sido asaltado en su propia casa. El asaltante, además, le amenazó con un arma de fuego. Se produjo un forcejeo y la pistola que portaba el citado asaltante cayó al suelo. Al verse desarmado, este último, optó por huir.

Cuando los agentes se personaron en la vivienda que había sido escenario de los hechos, hallaron en el suelo el arma. Estaba municionada. Y, por tanto, en condiciones de ser disparada. Y encontraron, también, cinta de embalaje y bridas.

Arrancó, en ese momento, una investigación policial para el total esclarecimiento de los hechos. Fruto de esa investigación, los agentes identificaron plenamente al supuesto asaltante. Un dominicano de 39 años localizado y detenido en la vecina ciudad de Elche por los presuntos delitos de robo con violencia, detención ilegal y tenencia ilícita de armas.

La Policía averiguó, también, que había más personas presuntamente relacionadas con el hecho delictivo. En concreto, se trataba de otros tres varones, todos ellos españoles y de edades comprendidas entre los 44 y 49 años. Según el relato policial, eran quienes junto al primer detenido habían planeado el asalto, la posterior inmovilización de la víctima y el robo en el domicilio asaltado de Alicante. Todo ellos fueron detenidos por los mismos delitos que el ciudadano dominicano.

Pero las pesquisas no quedaron ahí. Los agentes, tras efectuar otras comprobaciones, inspeccionaron un comercio ubicado también en las proximidades del centro de la ciudad. Allí, hallaron cuatro armas de fuego y detuvieron la propietaria. Una mujer de nacionalidad española y 43 años. En su caso, por tenencia ilícita de armas.

Todos los detenidos han sido puestos a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia, que ha decretado el ingreso en prisión de los cuatro hombres. La mujer ha quedado en libertad.